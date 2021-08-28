Хватит грустить - выходные начались: юморные шутки на утро
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Когда я ей предложил выйти за меня замуж, она упала со стула, прыгала на кровати, минут 15 бегала по квартире от счастья и потом ответила: "Я подумаю".
Водительский стаж лет 20, а по сему наивно думал, что уже видел на дорогах все. Но когда меня, мирно ползущего в пробке по дамбе по крайней правой полосе, справа же, но по тротуару обогнал троллейбус…
Сегодня с друзьями мой ДР отмечали. Змея запускали. Орали, прикалывались. Аж до драки, каждому нитку подержать охота. Я в компании самый младший. Мне сегодня 38.
Если в самолете рядом с вами сидит болтливый пассажир, начните вполголоса молиться на арабском.
— Зачем компы пищат, если нажать сразу много клавиш?
— Чтоб разбудить уснувшего на клавиатуре!