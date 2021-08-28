Хватит грустить - выходные начались: юморные шутки на утро

Автор
А. Барабан
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Хватит грустить - выходные начались: юморные шутки на утро Новость обновлена 27 августа 2021, 17:52

Предлагаем вам очередную порцию позитивных утренних анекдотов.

Когда я ей предложил выйти за меня замуж, она упала со стула, прыгала на кровати, минут 15 бегала по квартире от счастья и потом ответила: "Я подумаю".

Водительский стаж лет 20, а по сему наивно думал, что уже видел на дорогах все. Но когда меня, мирно ползущего в пробке по дамбе по крайней правой полосе, справа же, но по тротуару обогнал троллейбус…

Сегодня с друзьями мой ДР отмечали. Змея запускали. Орали, прикалывались. Аж до драки, каждому нитку подержать охота. Я в компании самый младший. Мне сегодня 38.

Если в самолете рядом с вами сидит болтливый пассажир, начните вполголоса молиться на арабском.

— Зачем компы пищат, если нажать сразу много клавиш?

— Чтоб разбудить уснувшего на клавиатуре!