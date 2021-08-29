Юморок на вечерок: уморительные шутки, которые поднимут настроение
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Решила жена программиста отомстить своему бывшему. Купила вуду-куклу, а потом подумала и купила маленький плюшевый компьютер. Когда она тыкает его иголкой, у мужа на работе баг рождается.
Если купить две бутылки паленой водки — можно выиграть собаку-поводыря…
Во время экзамена в Литературный институт.
— Прочтите что-нибудь пушкинское, из "Евгения Онегина".
— Мой дядя — ректор института…
— Спасибо, вы приняты.
— Не хотите оформить нашу карту?
— А что она дает?
— Ну смотрите, она будет валяться везде, мешать и бесить вас, а когда она вам понадобится вы ее не найдете.
— Давайте.
— Что может быть сильнее женского любопытства?
— Сильнее женского любопытства может быть только женское желание разболтать тайну.