Юморок на вечерок: уморительные шутки, которые поднимут настроение

Автор
А. Барабан
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Юморок на вечерок: уморительные шутки, которые поднимут настроение Новость обновлена 29 августа 2021, 17:26

Подборка свежих забавных анекдотов.

Решила жена программиста отомстить своему бывшему. Купила вуду-куклу, а потом подумала и купила маленький плюшевый компьютер. Когда она тыкает его иголкой, у мужа на работе баг рождается.

Если купить две бутылки паленой водки — можно выиграть собаку-поводыря…

Во время экзамена в Литературный институт.

— Прочтите что-нибудь пушкинское, из "Евгения Онегина".

— Мой дядя — ректор института…

— Спасибо, вы приняты.

— Не хотите оформить нашу карту?

— А что она дает?

— Ну смотрите, она будет валяться везде, мешать и бесить вас, а когда она вам понадобится вы ее не найдете.

— Давайте.

— Что может быть сильнее женского любопытства?

— Сильнее женского любопытства может быть только женское желание разболтать тайну.