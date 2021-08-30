Не оставьте грусти шансов: порция прикольных анекдотов на утро

Автор
А. Барабан
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Автор
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Не оставьте грусти шансов: порция прикольных анекдотов на утро Новость обновлена 29 августа 2021, 17:47

Смешные анекдоты, которые поднимут вам настроение.

Люди, которые переходят на красный, вам так важно, чтобы в вашей смерти был виноват именно автомобилист?

Boт бы cняли ceрию "Maшa и Meдвeдь", гдe oнa oрёт, чтoб пoлучить тo, чтo xoчeт, a пoлучaeт пo жoпe. Cкoлькo дeтeй бы cтaли пocлушнee.

— Батюшка, а если я по гороскопу овен, то мне для исцеления к какой иконе лучше?

— Если вы овен, то для исцеления вам лучше к ветеринару!

Я не хочу сказать что ты неприятен в общении, но если бы я оказался на необитаемом острове с тобой и банкой тушенки, то съел бы тебя и разговаривал с тушенкой.

— Вы действительно сами писали курсовую?

— А вы действительно тратите наши деньги на ремонт кабинета?

— 1:1.