Порция "негрустина": новая подборка анекдотов, которая поднимет настроение
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Почему, когда у мужчины есть лишний вес и нет денег — он жирный, а когда лишний вес и есть деньги — медвежонок?
Пришла женщина к знахарке и говорит:
— Мне нужно порчу снять!
— А вы её у нас делали?
— Да.
Знахарка кричит в сторону:
— Галя, у нас отмена!
В продаже появилась накладная жопа… Для тех, кому нужно в два раза больше приключений!
Две девушки:
— Я, наконец-то, научилась "включать дурочку".
— Молодец! А выключать научилась?
– Саша, что это сейчас было?
– Секс.
– Не делай так больше! Не твое это, не твое…