Порция "негрустина": новая подборка анекдотов, которая поднимет настроение

Автор
А. Барабан
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Порция "негрустина": новая подборка анекдотов, которая поднимет настроение Новость обновлена 30 августа 2021, 11:30

Забавная подборка анекдотов для вашей улыбки в этот день!

Почему, когда у мужчины есть лишний вес и нет денег — он жирный, а когда лишний вес и есть деньги — медвежонок?

Пришла женщина к знахарке и говорит:

— Мне нужно порчу снять!

— А вы её у нас делали?

— Да.

Знахарка кричит в сторону:

— Галя, у нас отмена!

В продаже появилась накладная жопа… Для тех, кому нужно в два раза больше приключений!

Две девушки:

— Я, наконец-то, научилась "включать дурочку".

— Молодец! А выключать научилась?

– Саша, что это сейчас было?

– Секс.

– Не делай так больше! Не твое это, не твое…