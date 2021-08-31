Проведем лето с хорошим настроением: свежая порция утренних анекдотов

Автор
А. Барабан
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Проведем лето с хорошим настроением: свежая порция утренних анекдотов Новость обновлена 30 августа 2021, 18:39

Начните свой день с нашими смешными анекдотами!

Разговор двух приятелей:

— Ты представляешь, познакомился вчера с женщиной, пригласила к себе домой, выпили. А тут муж. Так я вроде как из «Добрых услуг» — начал бельё гладить. Выгладил и спокойно ушёл. Видал, какие находчивые женщины встречаются?!

— Проспект Ленина, 17?

— Ага, — удивляется первый.

— То бельё, которое ты вчера выгладил, я позавчера выстирал.

Большинство людей считает, что тиранозавры не могут хлопать в ладоши из-за коротких передних лапок. Но на самом деле тиранозавры не могут хлопать, потому что они мертвы.

— Почему у Змея Горыныча 8 голов?

— Иван Царевич рубанул несколько бошек, у него еще больше выросло.

— А почему у него вымя?

— Это не вымя. Царевич ему и там несколько раз рубанул.

В соответствии с рецептами народной медицины кактус можно применять по-разному. Например, можно прикладывать к местам, которые еще не болят.

Годовалый сын меня научил, что, когда ты обосрался — не надо истерить. Дай дееспособным людям с этим грамотно разобраться и отдыхай…