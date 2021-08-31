Проведем лето с хорошим настроением: свежая порция утренних анекдотов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 137
Разговор двух приятелей:
— Ты представляешь, познакомился вчера с женщиной, пригласила к себе домой, выпили. А тут муж. Так я вроде как из «Добрых услуг» — начал бельё гладить. Выгладил и спокойно ушёл. Видал, какие находчивые женщины встречаются?!
— Проспект Ленина, 17?
— Ага, — удивляется первый.
— То бельё, которое ты вчера выгладил, я позавчера выстирал.
Большинство людей считает, что тиранозавры не могут хлопать в ладоши из-за коротких передних лапок. Но на самом деле тиранозавры не могут хлопать, потому что они мертвы.
— Почему у Змея Горыныча 8 голов?
— Иван Царевич рубанул несколько бошек, у него еще больше выросло.
— А почему у него вымя?
— Это не вымя. Царевич ему и там несколько раз рубанул.
В соответствии с рецептами народной медицины кактус можно применять по-разному. Например, можно прикладывать к местам, которые еще не болят.
Годовалый сын меня научил, что, когда ты обосрался — не надо истерить. Дай дееспособным людям с этим грамотно разобраться и отдыхай…