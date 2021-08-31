Проведем лето с хорошим настроением: свежая порция утренних анекдотов

Разговор двух приятелей:

— Ты представляешь, познакомился вчера с женщиной, пригласила к себе домой, выпили. А тут муж. Так я вроде как из «Добрых услуг» — начал бельё гладить. Выгладил и спокойно ушёл. Видал, какие находчивые женщины встречаются?!

— Проспект Ленина, 17?

— Ага, — удивляется первый.

— То бельё, которое ты вчера выгладил, я позавчера выстирал.