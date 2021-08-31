Лекарство от скуки заказывали? Самые уморительные шутки на день

Навстречу мне шла очень симпатичная девушка. И так захотелось с ней познакомиться, что пришлось пойти на хитрость.

— Девушка, у вас шнурка не найдётся?

Она: — Зачем?

— Чтобы, — говорю ей, — завязать с вами крепкие отношения.

Так 43 года назад произошло знакомство с моей женой.