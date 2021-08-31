Лекарство от скуки заказывали? Самые уморительные шутки на день

Автор
А. Барабан
Дата публикации
Автор
171
Лекарство от скуки заказывали? Самые уморительные шутки на день Новость обновлена 31 августа 2021, 12:00

Очень забавная подборка анекдотов, которая сделает ваш день веселым!

Есть такое очень красивое животное — Асцидия. Это морское беспозвоночное животное, оно как и человек, относится к хордовым. У нее имеются структуры головного мозга и спинной мозг. Так вот особенность асцидии заключается в том, что оно длительное время странствует по просторам океана и найдя благоприятное для проживания место делает просто — съедает свой головной мозг. И правильно — зачем ей мозг, если и так все хорошо?! Вот сижу я и думаю, не работает ли это правило для наших депутатов?

— Расскажи нам, Вовочка, каким мальчиком надо быть, чтобы попасть в рай?

— Мертвым, дяденька священник!

Навстречу мне шла очень симпатичная девушка. И так захотелось с ней познакомиться, что пришлось пойти на хитрость.

— Девушка, у вас шнурка не найдётся?

Она: — Зачем?

— Чтобы, — говорю ей, — завязать с вами крепкие отношения.

Так 43 года назад произошло знакомство с моей женой.

Ненавижу, когда пишут: "Запекайте до полной готовности". Откуда я знаю, когда там приготовится? Ты пишешь рецепт, ты это уже готовил! Ну, напиши ты 45-50 долбаных минут! Я же буду каждые 3 минуты проверять, что там происходит, пока себе брови не подпалю…

— Доктор, я только что узнал: меня будет оперировать практикант Сидоров.

— Да, операция завтра.

— Так ведь зарежет!

— А мы ему двоечку поставим.