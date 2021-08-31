Лекарство от скуки заказывали? Самые уморительные шутки на день
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Есть такое очень красивое животное — Асцидия. Это морское беспозвоночное животное, оно как и человек, относится к хордовым. У нее имеются структуры головного мозга и спинной мозг. Так вот особенность асцидии заключается в том, что оно длительное время странствует по просторам океана и найдя благоприятное для проживания место делает просто — съедает свой головной мозг. И правильно — зачем ей мозг, если и так все хорошо?! Вот сижу я и думаю, не работает ли это правило для наших депутатов?
— Расскажи нам, Вовочка, каким мальчиком надо быть, чтобы попасть в рай?
— Мертвым, дяденька священник!
Навстречу мне шла очень симпатичная девушка. И так захотелось с ней познакомиться, что пришлось пойти на хитрость.
— Девушка, у вас шнурка не найдётся?
Она: — Зачем?
— Чтобы, — говорю ей, — завязать с вами крепкие отношения.
Так 43 года назад произошло знакомство с моей женой.
Ненавижу, когда пишут: "Запекайте до полной готовности". Откуда я знаю, когда там приготовится? Ты пишешь рецепт, ты это уже готовил! Ну, напиши ты 45-50 долбаных минут! Я же буду каждые 3 минуты проверять, что там происходит, пока себе брови не подпалю…
— Доктор, я только что узнал: меня будет оперировать практикант Сидоров.
— Да, операция завтра.
— Так ведь зарежет!
— А мы ему двоечку поставим.