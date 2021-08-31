Позитивный вечерок без тревог: забавные шутки

Автор
А. Барабан
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Автор
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Позитивный вечерок без тревог: забавные шутки Новость обновлена 31 августа 2021, 17:08

Самые забавные анекдоты для хорошего настроения.

Тебе лень идти в магазин? … Теперь-то ты понимаешь, для чего умные люди детей заводят.

На уроке физики учительница объясняет, что такое возгонка, затем спрашивает:

— Кто-нибудь может привести пример вещества, которое переходит из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое? Вовочка, пожалуйста.

Вовочка:

— Горох.

Судья на заседании в суде:

— Итак, подсудимый, расскажите нам, почему вы выстрелили в своего товарища по охоте?

Подсудимый:

— Я случайно принял его за медведя.

— А когда вы поняли, что ошиблись?

— Когда медведь выстрелил в ответ!

Мать спрашивает дочь перед свадьбой:

— А он тебе про свои прошлые отношения с девушками рассказывал?

— Нет, мама.

— Вот козел! А ты ему рассказывала?

— Я что дура?! Конечно, нет!

— Какая ты у меня умница!

Да, кстати, не забывайте вот что: настоящая черная Пятница была только у Робинзона, все остальное лохотрон чистой воды.