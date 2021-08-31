Позитивный вечерок без тревог: забавные шутки

Судья на заседании в суде:

— Итак, подсудимый, расскажите нам, почему вы выстрелили в своего товарища по охоте?

Подсудимый:

— Я случайно принял его за медведя.

— А когда вы поняли, что ошиблись?

— Когда медведь выстрелил в ответ!