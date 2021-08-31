Позитивный вечерок без тревог: забавные шутки
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Тебе лень идти в магазин? … Теперь-то ты понимаешь, для чего умные люди детей заводят.
На уроке физики учительница объясняет, что такое возгонка, затем спрашивает:
— Кто-нибудь может привести пример вещества, которое переходит из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое? Вовочка, пожалуйста.
Вовочка:
— Горох.
Судья на заседании в суде:
— Итак, подсудимый, расскажите нам, почему вы выстрелили в своего товарища по охоте?
Подсудимый:
— Я случайно принял его за медведя.
— А когда вы поняли, что ошиблись?
— Когда медведь выстрелил в ответ!
Мать спрашивает дочь перед свадьбой:
— А он тебе про свои прошлые отношения с девушками рассказывал?
— Нет, мама.
— Вот козел! А ты ему рассказывала?
— Я что дура?! Конечно, нет!
— Какая ты у меня умница!
Да, кстати, не забывайте вот что: настоящая черная Пятница была только у Робинзона, все остальное лохотрон чистой воды.