С 1 сентября! Подборка смешных анекдотов о школе и первом звонке
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1 сентября.
Мама за руку ведет нарядную девочку в бантиках, с цветочками, с новеньким портфельчиком…
Девочка:
- Всё, капец — детство кончилось…
Поздравлять детей с первым сентября – это все равно что поздравлять зайцев с началом сезона охоты.
— Чем отличается 1 сентября в первом классе от 1—го сентября на первом курсе?
— 1 сентября в первом классе тяжело забыть, а 1 сентября на первом курсе тяжело вспомнить.
Сонечка очень хотела на первое сентября звонить в колокольчик, но ее не взяли: то ли, потому что толстенькая, то ли, потому что ей 42 года.
Учебный год как беременность: длится девять месяцев, а тошнить начинает уже со второй недели.