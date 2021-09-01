С 1 сентября! Подборка смешных анекдотов о школе и первом звонке

Автор
А. Барабан
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С 1 сентября! Подборка смешных анекдотов о школе и первом звонке Новость обновлена 31 августа 2021, 17:29

Самые смешные анекдоты ко Дню знаний в материале "Телеграфа".

1 сентября.

Мама за руку ведет нарядную девочку в бантиках, с цветочками, с новеньким портфельчиком…

Девочка:

- Всё, капец — детство кончилось…

Поздравлять детей с первым сентября – это все равно что поздравлять зайцев с началом сезона охоты.

— Чем отличается 1 сентября в первом классе от 1—го сентября на первом курсе?

— 1 сентября в первом классе тяжело забыть, а 1 сентября на первом курсе тяжело вспомнить.

Сонечка очень хотела на первое сентября звонить в колокольчик, но ее не взяли: то ли, потому что толстенькая, то ли, потому что ей 42 года.

Учебный год как беременность: длится девять месяцев, а тошнить начинает уже со второй недели.