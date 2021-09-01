Шутки, которые сделают ваш день незабываемым: подборка веселых анекдотов
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Во время урока закона божьего кюре спрашивает ученика:
— Ты можешь сказать, до какого времени Адам и Ева находились в раю?
— До осени.
— Почему?
— Раньше яблоки не созревают…
Только что поймал с первого раза рукой муху, за которой кошка гонялась пол часа, и швырнул ей под нос. Судя по взгляду она впервые меня зауважала…
У мудреца спросили:
— Как называется жена, которая всегда знает где её муж?
— Вдова, — ответил мудрец.
Как сказал однажды мой начальник, "каждый зарабатывает тем местом, которым умеет — кто головой, кто руками, кто выпуклостями и отверстиями".
Бывает, лежишь на диване, пьешь пиво, смотришь телевизор! А тут звонок: — Ты сына забрал? Продукты купил? Завтра мама приезжает, не забыл? Что ты молчишь, Сережа? А ты не Сережа, ты — Коля!!! И на душе праздник!