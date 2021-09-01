Шутки, которые сделают ваш день незабываемым: подборка веселых анекдотов

Бывает, лежишь на диване, пьешь пиво, смотришь телевизор! А тут звонок: — Ты сына забрал? Продукты купил? Завтра мама приезжает, не забыл? Что ты молчишь, Сережа? А ты не Сережа, ты — Коля!!! И на душе праздник!