Улыбнись на все 32: юморные анекдоты для поднятия настроения
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Оформляю в банке карту. Дают договор на несколько листов, начинаю читать. Слышу от операциониста возмущеное "Вы что его сейчас весь читать будете? "
Распределение в мединституте.
Декан: Что значит — не хотите ехать? Вы врач?
Выпускник: Врач.
Декан: Гинеколог?
Выпускник: Гинеколог.
Декан: Вот и лечите там, куда вас посылают!
— У вас, у мужиков, все мозги между ног! Вот что вы делаете, как только увидите красивую женщину?!
— Ну, это… Шевелим мозгами…
Три яблока изменили наш мир: первым соблазнили Еву, второе разбудило Ньютона, а третье попалось на глаза Стиву Джобсу.
Религия это умная бизнес-идея. Они продают невидимый продукт. И если он не работает, то они обвиняют в этом клиента.