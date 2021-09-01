Улыбнись на все 32: юморные анекдоты для поднятия настроения

Автор
А. Барабан
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Улыбнись на все 32: юморные анекдоты для поднятия настроения Новость обновлена 01 сентября 2021, 13:39

Подборка смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете улыбаться.

Оформляю в банке карту. Дают договор на несколько листов, начинаю читать. Слышу от операциониста возмущеное "Вы что его сейчас весь читать будете? "

Распределение в мединституте.

Декан: Что значит — не хотите ехать? Вы врач?

Выпускник: Врач.

Декан: Гинеколог?

Выпускник: Гинеколог.

Декан: Вот и лечите там, куда вас посылают!

— У вас, у мужиков, все мозги между ног! Вот что вы делаете, как только увидите красивую женщину?!

— Ну, это… Шевелим мозгами…

Три яблока изменили наш мир: первым соблазнили Еву, второе разбудило Ньютона, а третье попалось на глаза Стиву Джобсу.

Религия это умная бизнес-идея. Они продают невидимый продукт. И если он не работает, то они обвиняют в этом клиента.