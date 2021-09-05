Для тех, кто встал не с той ноги: анекдоты, которые заставят вас смеяться

Автор
А. Барабан
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Автор
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Для тех, кто встал не с той ноги: анекдоты, которые заставят вас смеяться Новость обновлена 05 сентября 2021, 11:06

Забавные прикольчики, которые сделают ваш день немного веселее и ярче!

В больнице родственники богатого старого еврея дожидаются лечащего врача:

— Ну, что, доктор, надежда есть?

— Никакой. Обыкновенная простуда

Анекдот про жизнь
Анекдот про жизнь

Маше купили роликовые коньки, и она подумала, что это лучший подарок на свете. Теперь она думает, что лучший подарок, это новые передние зубы.

Анекдот про собеседование
Анекдот про собеседование

Представьте, какие идеальные бутерброды с маслом получаются у штукатуров…

Анекдот про шизофреников
Анекдот про шизофреников

Это был обычный солнечный день, ничто не предвещало беды. И тут жена спросила:

— Я не толстая?

Анекдот про женщин
Анекдот про женщин

Сегодня еще раз попытался сам сделать санитайзер, опять получилось виски с колой.