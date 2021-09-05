Для тех, кто встал не с той ноги: анекдоты, которые заставят вас смеяться
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В больнице родственники богатого старого еврея дожидаются лечащего врача:
— Ну, что, доктор, надежда есть?
— Никакой. Обыкновенная простуда
Маше купили роликовые коньки, и она подумала, что это лучший подарок на свете. Теперь она думает, что лучший подарок, это новые передние зубы.
Представьте, какие идеальные бутерброды с маслом получаются у штукатуров…
Это был обычный солнечный день, ничто не предвещало беды. И тут жена спросила:
— Я не толстая?
Сегодня еще раз попытался сам сделать санитайзер, опять получилось виски с колой.