Похохочем в этот вечер: веселые анекдоты для веселого продолжения дня

Сегодня подзываю своего восьмилетнего сына к компьютеру, говорю:

— Сынок, хочешь, я тебе твою школу со спутника покажу? Вот она — как на ладони!

Ребёнок подрывается, с интересом смотрит, что-то прикидывает и с плохо скрываемой надеждой выдаёт:

— Папа, а теперь удар со спутника можешь нанести?