Похохочем в этот вечер: веселые анекдоты для веселого продолжения дня

Автор
А. Барабан
Дата публикации
Автор
3
Похохочем в этот вечер: веселые анекдоты для веселого продолжения дня Новость обновлена 05 сентября 2021, 14:30

Эти анекдоты поднимут настроение на весь вечер.

Сегодня подзываю своего восьмилетнего сына к компьютеру, говорю:

— Сынок, хочешь, я тебе твою школу со спутника покажу? Вот она — как на ладони!

Ребёнок подрывается, с интересом смотрит, что-то прикидывает и с плохо скрываемой надеждой выдаёт:

— Папа, а теперь удар со спутника можешь нанести?

Анекдот про Машу
Анекдот про Машу

Сижу на диете… Сын кормит кота, слышу говорит ему: "Ты либо жри, либо прячь миску… Наша мамка на диете и я ночью за неё не отвечаю…"

Анекдот про женщину
Анекдот про женщину

Покупаю профилактические таблетки от малярии. Принимать надо раз в день. Между мной и медсестрой происходит следующий диалог:

— Скажите, а алкоголь пить можно?

— Можно, но тогда таблетку утром, пить вечером!

— А что, если я хочу пить и утром, и вечером?

— А если ты хочешь пить и утром, и вечером, то тебе не от малярии лечиться надо.

Анекдот про мужчин
Анекдот про мужчин

Идея с масками, как оказалось, не такая уж и плохая. Ходил гулять со своей девушкой и случайно встретил жену с тёщей. Они меня не узнали.

Анекдот про гонщиков
Анекдот про гонщиков

Дембель Гриша, вернувшийся домой, еще по надписям в лифте понял, что Ира его не дождалась!