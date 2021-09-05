Похохочем в этот вечер: веселые анекдоты для веселого продолжения дня
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Сегодня подзываю своего восьмилетнего сына к компьютеру, говорю:
— Сынок, хочешь, я тебе твою школу со спутника покажу? Вот она — как на ладони!
Ребёнок подрывается, с интересом смотрит, что-то прикидывает и с плохо скрываемой надеждой выдаёт:
— Папа, а теперь удар со спутника можешь нанести?
Сижу на диете… Сын кормит кота, слышу говорит ему: "Ты либо жри, либо прячь миску… Наша мамка на диете и я ночью за неё не отвечаю…"
Покупаю профилактические таблетки от малярии. Принимать надо раз в день. Между мной и медсестрой происходит следующий диалог:
— Скажите, а алкоголь пить можно?
— Можно, но тогда таблетку утром, пить вечером!
— А что, если я хочу пить и утром, и вечером?
— А если ты хочешь пить и утром, и вечером, то тебе не от малярии лечиться надо.
Идея с масками, как оказалось, не такая уж и плохая. Ходил гулять со своей девушкой и случайно встретил жену с тёщей. Они меня не узнали.
Дембель Гриша, вернувшийся домой, еще по надписям в лифте понял, что Ира его не дождалась!