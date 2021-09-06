Начинаем утро с позитивной ноты: веселые анекдоты

Разболелся зуб мудрости. Воспаление и т. д. Врач посоветовал промывать хлоргексидином или другими похожими средствами для полости рта каждый раз после еды. И вот, промывая зуб сотый раз за день, я вперые реально заметила… А не много ли я жру?!