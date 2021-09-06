Начинаем утро с позитивной ноты: веселые анекдоты
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Жена надела новое платье и говорит мужу:
— Ну как я тебе?
Муж, не отрываясь от газеты:
— Немножко надоела… а так ничего!
Принять человека таким, какой он есть, согласна только земля. И военкомат.
Не важно, кто мы в этой жизни, но собираясь на дачу, мы все выглядим одинаково, как бомжи.
Разболелся зуб мудрости. Воспаление и т. д. Врач посоветовал промывать хлоргексидином или другими похожими средствами для полости рта каждый раз после еды. И вот, промывая зуб сотый раз за день, я вперые реально заметила… А не много ли я жру?!
Исправьте ошибку в слове "ХЕРОШО", и я скажу Вам, оптимист Вы, или пессимист.