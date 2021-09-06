Начинаем утро с позитивной ноты: веселые анекдоты

Автор
А. Барабан
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Автор
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Начинаем утро с позитивной ноты: веселые анекдоты Новость обновлена 05 сентября 2021, 14:46

Пускай ваше утро будет наполнен позитивной энергетикой!

Жена надела новое платье и говорит мужу:

— Ну как я тебе?

Муж, не отрываясь от газеты:

— Немножко надоела… а так ничего!

Анекдот про гадалку
Анекдот про гадалку

Принять человека таким, какой он есть, согласна только земля. И военкомат.

Анекдот про друзей
Анекдот про друзей

Не важно, кто мы в этой жизни, но собираясь на дачу, мы все выглядим одинаково, как бомжи.

Анекдот про Халка
Анекдот про Халка

Разболелся зуб мудрости. Воспаление и т. д. Врач посоветовал промывать хлоргексидином или другими похожими средствами для полости рта каждый раз после еды. И вот, промывая зуб сотый раз за день, я вперые реально заметила… А не много ли я жру?!

Анекдот про лучшие годы
Анекдот про лучшие годы

Исправьте ошибку в слове "ХЕРОШО", и я скажу Вам, оптимист Вы, или пессимист.