Не оставьте грусти шансов: порция прикольных анекдотов

Автор
А. Барабан
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Не оставьте грусти шансов: порция прикольных анекдотов Новость обновлена 06 сентября 2021, 12:01

Очередная подборка самых смешных шуток.

— Почему политические анекдоты уже не смешные?

— Если сидеть в цирке 20 лет — поневоле перестаёшь смеяться над клоунами.

— Алло, это служба спасения?

— Что у вас случилось?

— Меня придавило кошкой. Приезжайте и насыпьте ей вкусняшек в миску.

— Выезжаем.

А ведь секрет женского счастья прост: заботливый мужчина, новые изящные туфли, красивый маникюр и лучшая подруга рядом… Толстая лучшая подруга…

Мужик просыпается с похмелья — кругом пустые бутылки, женское белье. Подходит к зеркалу — изо рта торчит ниточка. Он закрывает глаза, тянет за нее и бормочет: "Хоть бы Липтон, хоть бы Липтон!".

— Вчера попросил свою дочь подать мне газету, а она передала мне свой айпад, сказав, что газеты сейчас уже никто не использует. И она в общем-то оказалась права: у мухи не было никаких шансов…