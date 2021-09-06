Не оставьте грусти шансов: порция прикольных анекдотов
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— Почему политические анекдоты уже не смешные?
— Если сидеть в цирке 20 лет — поневоле перестаёшь смеяться над клоунами.
— Алло, это служба спасения?
— Что у вас случилось?
— Меня придавило кошкой. Приезжайте и насыпьте ей вкусняшек в миску.
— Выезжаем.
А ведь секрет женского счастья прост: заботливый мужчина, новые изящные туфли, красивый маникюр и лучшая подруга рядом… Толстая лучшая подруга…
Мужик просыпается с похмелья — кругом пустые бутылки, женское белье. Подходит к зеркалу — изо рта торчит ниточка. Он закрывает глаза, тянет за нее и бормочет: "Хоть бы Липтон, хоть бы Липтон!".
— Вчера попросил свою дочь подать мне газету, а она передала мне свой айпад, сказав, что газеты сейчас уже никто не использует. И она в общем-то оказалась права: у мухи не было никаких шансов…