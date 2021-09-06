Заряжаемся позитивным настроением: веселые анекдоты на вечер

Автор
А. Барабан
Дата публикации
Автор
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Заряжаемся позитивным настроением: веселые анекдоты на вечер Новость обновлена 06 сентября 2021, 17:42

Свежая порция шуток специально для наших читателей.

В купе поезда мужчина пристально смотрит на девушку соседку. Наконец девушка, оторвавшись от книги, говорит ему:

— Не надо смотреть на меня такими женатыми глазами!

Лучшее упражнение для пресса: в положении лежа в горячей пенной ванной слегка наклоняться вперед, чтобы удобнее было сделать глоток пива.

– Привет, это не спам, а реальная возможность заработать. Хочешь получить престижную и высокооплачиваемую работу и не висеть на шее у родителей?

– Пшёл нахер!

– Не дерзи отцу, паразит!

Мои родители приняли непростое решение. После 15 лет комы, на семейном совете было решено отключить от сети домашний телефон и перестать за него платить. Прощай, аналоговый дружочек!

— Здравствуйте, вам звонят из банка, Скажите, вы пользуетесь какими-то нашими услугами?

— Пользуюсь, Когда прохожу мимо, осматриваю себя в ваших витринах.