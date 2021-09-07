Позитивная утренняя нотка: веселые анекдоты для поднятия настроения

— Почему дверцу стиральной машинки нельзя открыть сразу после стирки? Нужно ждать какое-то время. В чём сакральный смысл?

— Она в это время завязывает колготки вокруг трусов. Да и второму носку нужно время, чтобы спрятаться хотя бы в пододеяльник.