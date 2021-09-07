Позитивная утренняя нотка: веселые анекдоты для поднятия настроения
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Коридор больницы был настолько длинный и светлый, что Федя на всякий случай проверил пульс.
Современные дети взрослеют раньше и в переходном возрасте готовы идти на пенсию.
Парень целует девушку. Она:
— А ты купил презервативы?
— Нет!
— А целуешь так, как будто купил!
— Почему дверцу стиральной машинки нельзя открыть сразу после стирки? Нужно ждать какое-то время. В чём сакральный смысл?
— Она в это время завязывает колготки вокруг трусов. Да и второму носку нужно время, чтобы спрятаться хотя бы в пододеяльник.
— Ну как отметил день рождения?
— Да неважно.
— Что так?
— Да все помню и при этом мне даже не стыдно!