Позитивная утренняя нотка: веселые анекдоты для поднятия настроения

Автор
А. Барабан
Дата публикации
Автор
54
Позитивная утренняя нотка: веселые анекдоты для поднятия настроения Новость обновлена 06 сентября 2021, 20:22

Подборка смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете улыбаться все утро!

Коридор больницы был настолько длинный и светлый, что Федя на всякий случай проверил пульс.

Современные дети взрослеют раньше и в переходном возрасте готовы идти на пенсию.

Парень целует девушку. Она:

— А ты купил презервативы?

— Нет!

— А целуешь так, как будто купил!

— Почему дверцу стиральной машинки нельзя открыть сразу после стирки? Нужно ждать какое-то время. В чём сакральный смысл?

— Она в это время завязывает колготки вокруг трусов. Да и второму носку нужно время, чтобы спрятаться хотя бы в пододеяльник.

— Ну как отметил день рождения?

— Да неважно.

— Что так?

— Да все помню и при этом мне даже не стыдно!