Лекарство от скуки заказывали? Самые уморительные шутки на день

Я только что ходил в банк, хотел оплатить коммунальные счета, и там с меня потребовали паспорт, чтобы доказать что это мои коммунальные счета. В чем смысл этого? У них что, часто приходят люди, чтобы оплатить чужие коммунальные счета? И зачем банк останавливает их?