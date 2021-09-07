Лекарство от скуки заказывали? Самые уморительные шутки на день
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Винни-Пух:
— Всегда хотел спросить, что за имя такое — Иа?
— Иностранный агент.
Я только что ходил в банк, хотел оплатить коммунальные счета, и там с меня потребовали паспорт, чтобы доказать что это мои коммунальные счета. В чем смысл этого? У них что, часто приходят люди, чтобы оплатить чужие коммунальные счета? И зачем банк останавливает их?
Хакеры взломали электронные счета пенсионного фонда, но так и не смогли разобраться, сколько именно денег они украли и когда их получат.
Раньше, подсчитав свою зарплату и цены на путёвки — мы понимали, что не устали. Теперь, видя цены на продукты — понимаем, что мы ещё и не голодные…
Люблю разговаривать сам с собой. В такие моменты понимаю, что остались еще на Земле умные и интересные люди.