Лекарство от скуки заказывали? Самые уморительные шутки на день

Автор
А. Барабан
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Лекарство от скуки заказывали? Самые уморительные шутки на день Новость обновлена 07 сентября 2021, 11:28

Очень забавная подборка анекдотов, которая сделает ваш день веселым!

Винни-Пух:

— Всегда хотел спросить, что за имя такое — Иа?

— Иностранный агент.

Я только что ходил в банк, хотел оплатить коммунальные счета, и там с меня потребовали паспорт, чтобы доказать что это мои коммунальные счета. В чем смысл этого? У них что, часто приходят люди, чтобы оплатить чужие коммунальные счета? И зачем банк останавливает их?

Хакеры взломали электронные счета пенсионного фонда, но так и не смогли разобраться, сколько именно денег они украли и когда их получат.

Раньше, подсчитав свою зарплату и цены на путёвки — мы понимали, что не устали. Теперь, видя цены на продукты — понимаем, что мы ещё и не голодные…

Люблю разговаривать сам с собой. В такие моменты понимаю, что остались еще на Земле умные и интересные люди.