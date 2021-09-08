С хорошим настроением можно горы свернуть: свежие анекдоты на день

Спрашиваю в баре одного китайца:

— А ты знаешь какие-нибудь боевые искусства, ну, там, карате или кун-фу?

— Нет, не знаю, а что вы, белые, всегда пристаете с этим вопросом? Это потому, что я китаец?

— Да, нет, просто ты взял мой бокал с пивом!