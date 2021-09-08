С хорошим настроением можно горы свернуть: свежие анекдоты на день

Автор
А. Барабан
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С хорошим настроением можно горы свернуть: свежие анекдоты на день Новость обновлена 08 сентября 2021, 12:11

Веселые анекдоты, которые не дадут вам загрустить.

В одесский цирк приехал с гастролями знаменитый маг и фокусник. На первом выступлении он с недоумением извлёк из кармана зрителя не голубя, а собственный кошелёк.

Спрашиваю в баре одного китайца:

— А ты знаешь какие-нибудь боевые искусства, ну, там, карате или кун-фу?

— Нет, не знаю, а что вы, белые, всегда пристаете с этим вопросом? Это потому, что я китаец?

— Да, нет, просто ты взял мой бокал с пивом!

Включил телевизор, пощёлкал каналы:

— А сегодня у нас гостья, главной фишкой которой является приготовление десертов из простейших ингредиентов, имеющихся на каждой кухне. Готовим домашнее печенье. Возьмите стакан льняной муки…

Выключил телевизор.

— Вы не задумывались, почему названия практически всех домашних животных — козел, баран, овца, курица, корова, гусь, петух — ругательства, и только КОТ — это милое прозвище.

— Ещё более интересно, что ругательствами называют тех, кто приносит пользу, а милым прозвищем — самого бесполезного.

- Девушка, а у вас закурить не найдется?

- Молодой человек, у меня даже найдется выпить, закусить и переночевать!