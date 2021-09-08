Позитивная пауза рассмешит даже страуса: свежие шутки на вечер

Автор
А. Барабан
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Автор
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Позитивная пауза рассмешит даже страуса: свежие шутки на вечер Новость обновлена 08 сентября 2021, 17:11

Уморительные анекдоты, которые поднимут вам настроение!

- Какая я дура, что за тебя замуж вышла!

- А я дурак, что женился…

Сын:

- Оба дураки, а хотите, чтобы я хорошо учился.

Если осенью крышу дома смазать сгущенкой, то зимой сосать сосульки будет гораздо вкуснее!

- Дорогая, мне нужно сегодня вывезти маму с дачи.

- С кабачком домой не пущу!

Я помчался в больницу, когда узнал, что мой брат не может ни ходить, ни говорить. Потом узнал, что все новорожденные такие.

Ну что за жизненный парадокс? Почему во многих аптеках презервативы, пластырь и тесты на беременность лежат в одном ряду? Это, типа, порвалось, заклеил, не помогло?