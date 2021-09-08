Позитивная пауза рассмешит даже страуса: свежие шутки на вечер
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- Какая я дура, что за тебя замуж вышла!
- А я дурак, что женился…
Сын:
- Оба дураки, а хотите, чтобы я хорошо учился.
Если осенью крышу дома смазать сгущенкой, то зимой сосать сосульки будет гораздо вкуснее!
- Дорогая, мне нужно сегодня вывезти маму с дачи.
- С кабачком домой не пущу!
Я помчался в больницу, когда узнал, что мой брат не может ни ходить, ни говорить. Потом узнал, что все новорожденные такие.
Ну что за жизненный парадокс? Почему во многих аптеках презервативы, пластырь и тесты на беременность лежат в одном ряду? Это, типа, порвалось, заклеил, не помогло?