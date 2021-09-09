С хорошим настроением можно горы свернуть: смешные анекдоты на утро

Автор
А. Барабан
Дата публикации
Автор
243
С хорошим настроением можно горы свернуть: смешные анекдоты на утро Новость обновлена 08 сентября 2021, 20:08

Веселые анекдоты, которые не дадут вам загрустить!

Аплодировать политикам за то, что они построили школу, больницу или что-то еще на государственные средства, — все равно что аплодировать банкомату за то, что он выдал вам ваши собственные деньги.

Если производители заявляют о риске дефицита каких-либо товаров, то это означает, что их на складах скопилось большое количество.

Вы когда последний раз слышали новости про Австралию?

Там вообще происходит что-нибудь?

— Милый, я забыла в ресторане твои цветы!

— Возвращаться плохая примета, к тому же я по счету забыл заплатить!

Дети в садике хвастают:

— Нас у мамы двое и у каждого есть своя комната!

— Нас у мамы четверо и у каждого есть свой велосипед!

— А нас у мамы семеро и у каждого есть свой папа!