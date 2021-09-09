С хорошим настроением можно горы свернуть: смешные анекдоты на утро
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Аплодировать политикам за то, что они построили школу, больницу или что-то еще на государственные средства, — все равно что аплодировать банкомату за то, что он выдал вам ваши собственные деньги.
Если производители заявляют о риске дефицита каких-либо товаров, то это означает, что их на складах скопилось большое количество.
Вы когда последний раз слышали новости про Австралию?
Там вообще происходит что-нибудь?
— Милый, я забыла в ресторане твои цветы!
— Возвращаться плохая примета, к тому же я по счету забыл заплатить!
Дети в садике хвастают:
— Нас у мамы двое и у каждого есть своя комната!
— Нас у мамы четверо и у каждого есть свой велосипед!
— А нас у мамы семеро и у каждого есть свой папа!