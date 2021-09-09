Для печали нет причин: бодрящая порция смешных шуток

Автор
А. Барабан
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Для печали нет причин: бодрящая порция смешных шуток Новость обновлена 09 сентября 2021, 11:38

Прикольная подборка анекдотов для отличного настроения.

Интересно, как Джонсон и Джонсон договорились, кто из них будет в названии фирмы первый.

Телефонный звонок.

— Алло! Это я в морг попал?

— Нет, пока только дозвонились.

Муж: — Ты не поверишь, у нас во дворе слон запутался в паутине!

Жена: — Перестань насмехаться над моей мамой! Пусть отдохнет в гамаке, подремлет.

13-летняя Катя, придя домой и увидев маму в своей школьной форме, поняла, что сегодня она опять будет ночевать у бабушки.

По телефону:

— Представляешь, друган, меня жена бросила, потому что я — паникер и параноик!

— Сочувствую…

— А, нет, это она за хлебом выходила…