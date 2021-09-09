Для печали нет причин: бодрящая порция смешных шуток
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Интересно, как Джонсон и Джонсон договорились, кто из них будет в названии фирмы первый.
Телефонный звонок.
— Алло! Это я в морг попал?
— Нет, пока только дозвонились.
Муж: — Ты не поверишь, у нас во дворе слон запутался в паутине!
Жена: — Перестань насмехаться над моей мамой! Пусть отдохнет в гамаке, подремлет.
13-летняя Катя, придя домой и увидев маму в своей школьной форме, поняла, что сегодня она опять будет ночевать у бабушки.
По телефону:
— Представляешь, друган, меня жена бросила, потому что я — паникер и параноик!
— Сочувствую…
— А, нет, это она за хлебом выходила…