Пятница-развратница: утренние анекдоты, которые заставят вас смеяться до слез
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- Как ты думаешь, милый, какую мне выбрать маску для этого бала-маскарада, чтобы меня никто не узнал?
- Зачем тебе маска? Если ты не будешь краситься и приклеивать ресницы, тебя и так никто не узнает.
Я отчаянно завидую по-белому тем, кто может есть, что угодно и не толстеть. Как только возле моего дома открыли грузинскую пекарню, я пополнела на 3 кг от самого этого факта. Еще 2 прибавились, когда я стала туда заходить.
Выписали маму с ребенком из роддома. Она идет, смотрит, а в метрике вес не проставлен. Смотрит, а рядом мясная лавка, думает: наверняка, там есть весы, попрошу взвесить.
Заходит, просит мясника взвесить ребенка, он берет его, уносит в соседнее помещение, через пять минут выходит и говорит: "Полтора килограмма без костей".
- Пойдем за тестом.
- Каким?
- Обычным…
- На беременность?!
- На пирожки!
- Ты зачем пьешь так много воды?!
- Я съел яблоко.
- Ну и что?!
- А помыть его я забыл!