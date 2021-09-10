Пятница-развратница: утренние анекдоты, которые заставят вас смеяться до слез

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
Автор
86
Пятница-развратница: утренние анекдоты, которые заставят вас смеяться до слез Новость обновлена 09 сентября 2021, 23:13

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- Как ты думаешь, милый, какую мне выбрать маску для этого бала-маскарада, чтобы меня никто не узнал?

- Зачем тебе маска? Если ты не будешь краситься и приклеивать ресницы, тебя и так никто не узнает.

Анекдоты
Анекдоты

Я отчаянно завидую по-белому тем, кто может есть, что угодно и не толстеть. Как только возле моего дома открыли грузинскую пекарню, я пополнела на 3 кг от самого этого факта. Еще 2 прибавились, когда я стала туда заходить.

Анекдоты
Анекдоты

Выписали маму с ребенком из роддома. Она идет, смотрит, а в метрике вес не проставлен. Смотрит, а рядом мясная лавка, думает: наверняка, там есть весы, попрошу взвесить.

Заходит, просит мясника взвесить ребенка, он берет его, уносит в соседнее помещение, через пять минут выходит и говорит: "Полтора килограмма без костей".

Анекдоты
Анекдоты

- Пойдем за тестом.

- Каким?

- Обычным…

- На беременность?!

- На пирожки!

Анекдоты
Анекдоты

- Ты зачем пьешь так много воды?!

- Я съел яблоко.

- Ну и что?!

- А помыть его я забыл!