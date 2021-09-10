Ударная доза положительных эмоций: прикольные анекдоты на день

- Батюшка, а я видел, как вы к сестре Екатерине вчера в 10 вечера приезжали — чего это вы?

- А это я, сын мой, проповедь ей читать ездил, разъяснял слова священного писания.

- Батюшка, а я тоже хочу проповедь на дом!

- Ступай с миром, сын мой — по тебе видно, что ты уже познал истину!