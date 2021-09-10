Ударная доза положительных эмоций: прикольные анекдоты на день
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 137
- Что наиболее трудное в Вашей профессии, доктор?
- Догадаться, какое блюдо у пациента самое любимое, чтобы категорически запретить его…
Совет. Если вы хотите сделать своему мужчине подарок - подарите ему Анютины глазки. И ему будет приятно и у вас на одну соперницу меньше…
Стук в дверь. Человек:
- Можно с вами поговорить об Иисусе?
Мария:
- Ну, что он снова натворил?
- Батюшка, а я видел, как вы к сестре Екатерине вчера в 10 вечера приезжали — чего это вы?
- А это я, сын мой, проповедь ей читать ездил, разъяснял слова священного писания.
- Батюшка, а я тоже хочу проповедь на дом!
- Ступай с миром, сын мой — по тебе видно, что ты уже познал истину!
В первый день он рассказал ей о своей жене. О том, что не может с нею жить, потому что она его не понимает.
На другой день она рассказала ему о своем муже. О том, что не может с ним жить, потому что он ее не понимает.
На третий день ее муж встретился с его женой.
Они поняли друг друга.