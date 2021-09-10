Ударная доза положительных эмоций: прикольные анекдоты на день

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
Автор
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Ударная доза положительных эмоций: прикольные анекдоты на день Новость обновлена 10 сентября 2021, 11:54

Забавная подборка свежих анекдотов, которая не даст вам скучать

- Что наиболее трудное в Вашей профессии, доктор?

- Догадаться, какое блюдо у пациента самое любимое, чтобы категорически запретить его…

Анекдоты
Анекдоты

Совет. Если вы хотите сделать своему мужчине подарок - подарите ему Анютины глазки. И ему будет приятно и у вас на одну соперницу меньше…

Анекдоты
Анекдоты

Стук в дверь. Человек:

- Можно с вами поговорить об Иисусе?

Мария:

- Ну, что он снова натворил?

Анекдоты
Анекдоты

- Батюшка, а я видел, как вы к сестре Екатерине вчера в 10 вечера приезжали — чего это вы?

- А это я, сын мой, проповедь ей читать ездил, разъяснял слова священного писания.

- Батюшка, а я тоже хочу проповедь на дом!

- Ступай с миром, сын мой — по тебе видно, что ты уже познал истину!

Анекдоты
Анекдоты

В первый день он рассказал ей о своей жене. О том, что не может с нею жить, потому что она его не понимает.

На другой день она рассказала ему о своем муже. О том, что не может с ним жить, потому что он ее не понимает.

На третий день ее муж встретился с его женой.

Они поняли друг друга.