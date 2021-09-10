Лучик осеннего настроения: смешная подборка вечерних анекдотов

Мужик едет в командировку со своей секретаршей в одном купе. Она на верхней койке, он на нижней. Ночью она свешивается со своей койки и будит его:

- Я очень замерзла, не могли бы вы достать мне одеяло?

- А давайте на эту ночь притворимся что мы женаты!

- Ой, конечно давайте!

- Тогда лезь сама за этим одеялом!