Лучик осеннего настроения: смешная подборка вечерних анекдотов
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Если на экзотическом острове обнаженные девушки осыпают вас пряными цветами, не спешите радоваться. Возможно это специи.
- Приведите пример, что вы обладаете качеством убеждения.
- Всякий раз, когда ко мне стучатся в кабинку туалета, я убеждаю: "Занято!", и это всегда работает.
- Нам нужно уволить менеджера с фамилией Милый!
- Что с ним не так?
- Нам всех клиентов распугал! Берет трубку и говорит "Слушаю, Милый".
Думаете, кот из-за большой любви трется об ваши ноги? Что бы обеспечить себе красивую жизнь, он еще может сладко мурлыкать вам в уши… В принципе, все как на выборах.
Мужик едет в командировку со своей секретаршей в одном купе. Она на верхней койке, он на нижней. Ночью она свешивается со своей койки и будит его:
- Я очень замерзла, не могли бы вы достать мне одеяло?
- А давайте на эту ночь притворимся что мы женаты!
- Ой, конечно давайте!
- Тогда лезь сама за этим одеялом!