Укр

Лучик осеннего настроения: смешная подборка вечерних анекдотов

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Лучик осеннего настроения: смешная подборка вечерних анекдотов Новость обновлена 10 сентября 2021, 17:36

Пускай ваш вечер будет наполнен позитивной энергетикой

Если на экзотическом острове обнаженные девушки осыпают вас пряными цветами, не спешите радоваться. Возможно это специи.

Анекдоты
Анекдоты

- Приведите пример, что вы обладаете качеством убеждения.

- Всякий раз, когда ко мне стучатся в кабинку туалета, я убеждаю: "Занято!", и это всегда работает.

Анекдоты
Анекдоты

- Нам нужно уволить менеджера с фамилией Милый!

- Что с ним не так?

- Нам всех клиентов распугал! Берет трубку и говорит "Слушаю, Милый".

Анекдоты
Анекдоты

Думаете, кот из-за большой любви трется об ваши ноги? Что бы обеспечить себе красивую жизнь, он еще может сладко мурлыкать вам в уши… В принципе, все как на выборах.

Анекдоты
Анекдоты

Мужик едет в командировку со своей секретаршей в одном купе. Она на верхней койке, он на нижней. Ночью она свешивается со своей койки и будит его:

- Я очень замерзла, не могли бы вы достать мне одеяло?

- А давайте на эту ночь притворимся что мы женаты!

- Ой, конечно давайте!

- Тогда лезь сама за этим одеялом!