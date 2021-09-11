Ваше настроение однозначно улучшится: юморные шутки на утро
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 135
Спрашивает босс менеджера среднего звена: "Как Вы добились в своем отделе такой высокой производительности труда?"
- Каждый день приношу в офис газету "Работа сегодня" и читаю всем вслух о вакансиях курьеров и грузчиков.
- Ну что, зятек, с праздником тебя!
- С каким это еще праздником, мама?
- Да вот, мне надо срочно уехать.
- Изя, я слышал, твоя теща умерла. А что у нее было?
- Да так, ерунда, старый сервант и телевизор.
После того, как медсестра надела на работе под прозрачный защитный костюм купальник, больным мужчинам в палатах стало лучше, а больным женщинам хуже.
Просыпается жена у себя дома, спохватившись смотрит на будильник и громко кричит еще спящему мужу:
- Дорогой! В чем дело?! Почему ты меня не будишь!
Муж просыпается и, посмотрев на нее внимательно, сонным голосом отвечает:
- Буду… Но только вечером…