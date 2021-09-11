Укр

Ваше настроение однозначно улучшится: юморные шутки на утро

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Ваше настроение однозначно улучшится: юморные шутки на утро Новость обновлена 10 сентября 2021, 18:04

Курьезная подборка прикольных анекдотов для поднятия вашего настроения

Спрашивает босс менеджера среднего звена: "Как Вы добились в своем отделе такой высокой производительности труда?"

- Каждый день приношу в офис газету "Работа сегодня" и читаю всем вслух о вакансиях курьеров и грузчиков.

Анекдоты
Анекдоты

- Ну что, зятек, с праздником тебя!

- С каким это еще праздником, мама?

- Да вот, мне надо срочно уехать.

Анекдоты
Анекдоты

- Изя, я слышал, твоя теща умерла. А что у нее было?

- Да так, ерунда, старый сервант и телевизор.

Анекдоты
Анекдоты

После того, как медсестра надела на работе под прозрачный защитный костюм купальник, больным мужчинам в палатах стало лучше, а больным женщинам хуже.

Анекдоты
Анекдоты

Просыпается жена у себя дома, спохватившись смотрит на будильник и громко кричит еще спящему мужу:

- Дорогой! В чем дело?! Почему ты меня не будишь!

Муж просыпается и, посмотрев на нее внимательно, сонным голосом отвечает:

- Буду… Но только вечером…