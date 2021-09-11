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Не оставьте грусти шансов: подборка лучших анекдотов на целый день

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
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Не оставьте грусти шансов: подборка лучших анекдотов на целый день Новость обновлена 11 сентября 2021, 11:38

Смешные анекдоты, которые поднимут вам настроение на целый день

- Жена мне говорит, мол, у нее живот после рождения ребенка ужасно выглядит… Эх, видела бы она мою печень после этого же события…

Анекдоты
Анекдоты

Священник выступает с проповедью перед школьниками:

- Дети мои, не поддавайтесь искушению! Все начинается с одной маленькой сигаретки, потом их будет две, потом три, а там уже начинают пить, уже на уме секс, роскошь — все это ведет к разврату. У вас есть ко мне вопросы?

- Да, святой отец. А где взять эту волшебную сигаретку?

Анекдоты
Анекдоты

- Почему дети студентов очень нервные?

- Первые три месяца эмбрион судорожно ждет, сделает ли мама аборт или нет. Следующие три месяца эмбрион гадает, женится ли папа на маме или нет. А последние три месяца эмбрион думает, как же мы все втроем будем жить на две стипендии.

Анекдоты
Анекдоты

- Девушка, вы сладкое любите?

- Да!

- Торты, варенье, конфеты?

- Ликер…

Анекдоты
Анекдоты

Судья:

- Говорите, Вы случайно убили жену?

Подсудимый:

- Конечно, она подбежала к теще в тот момент, когда я нажал на курок.