Не оставьте грусти шансов: подборка лучших анекдотов на целый день

Священник выступает с проповедью перед школьниками:

- Дети мои, не поддавайтесь искушению! Все начинается с одной маленькой сигаретки, потом их будет две, потом три, а там уже начинают пить, уже на уме секс, роскошь — все это ведет к разврату. У вас есть ко мне вопросы?

- Да, святой отец. А где взять эту волшебную сигаретку?