Не оставьте грусти шансов: подборка лучших анекдотов на целый день
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- Жена мне говорит, мол, у нее живот после рождения ребенка ужасно выглядит… Эх, видела бы она мою печень после этого же события…
Священник выступает с проповедью перед школьниками:
- Дети мои, не поддавайтесь искушению! Все начинается с одной маленькой сигаретки, потом их будет две, потом три, а там уже начинают пить, уже на уме секс, роскошь — все это ведет к разврату. У вас есть ко мне вопросы?
- Да, святой отец. А где взять эту волшебную сигаретку?
- Почему дети студентов очень нервные?
- Первые три месяца эмбрион судорожно ждет, сделает ли мама аборт или нет. Следующие три месяца эмбрион гадает, женится ли папа на маме или нет. А последние три месяца эмбрион думает, как же мы все втроем будем жить на две стипендии.
- Девушка, вы сладкое любите?
- Да!
- Торты, варенье, конфеты?
- Ликер…
Судья:
- Говорите, Вы случайно убили жену?
Подсудимый:
- Конечно, она подбежала к теще в тот момент, когда я нажал на курок.