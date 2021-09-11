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Впусти шутку в свой дом: прикольные анекдоты на вечер

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Впусти шутку в свой дом: прикольные анекдоты на вечер Новость обновлена 11 сентября 2021, 17:28

Эти шутки подарят вам отличное настроение на весь вечер

- Слушай, ты как считаешь, если я пересплю с твоей женой, это будет для тебя личным поражением?

- Нет, это будет 3:1 в мою пользу.

Анекдоты
Анекдоты

Мальчик у невропатолога:

- Сколько тебе лет, малыш?

- Осенью пять будет…

- У! Гляди, какие мы оптимисты!

Анекдоты
Анекдоты

Пригласил девушку домой, ради секса. Все было хорошо. Просыпаюсь от вкусных запахов из кухни. Прихожу, полный стол.

- Любимый, это тебе вкусняшки на завтрак!

- Эти продукты были мне на месяц…

Анекдоты
Анекдоты

Диалог у пивного ларька:

- Женщина! Почему у вас опять пиво теплое?

- Не может быть! Десять минут назад ведро холодной воды в него вылила!

Анекдоты
Анекдоты

Профессор — студенту на экзамене:

- Какие вы знаете виды родов?

Студент:

- Преждевременные, запоздалые, неправильные.

Профессор:

- Подробнее, пожалуйста.

Студент:

- Преждевременные — за год до свадьбы, запоздалые — через три года после смерти мужа, неправильные — когда вместо жены рожает соседка.