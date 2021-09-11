Впусти шутку в свой дом: прикольные анекдоты на вечер
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- Слушай, ты как считаешь, если я пересплю с твоей женой, это будет для тебя личным поражением?
- Нет, это будет 3:1 в мою пользу.
Мальчик у невропатолога:
- Сколько тебе лет, малыш?
- Осенью пять будет…
- У! Гляди, какие мы оптимисты!
Пригласил девушку домой, ради секса. Все было хорошо. Просыпаюсь от вкусных запахов из кухни. Прихожу, полный стол.
- Любимый, это тебе вкусняшки на завтрак!
- Эти продукты были мне на месяц…
Диалог у пивного ларька:
- Женщина! Почему у вас опять пиво теплое?
- Не может быть! Десять минут назад ведро холодной воды в него вылила!
Профессор — студенту на экзамене:
- Какие вы знаете виды родов?
Студент:
- Преждевременные, запоздалые, неправильные.
Профессор:
- Подробнее, пожалуйста.
Студент:
- Преждевременные — за год до свадьбы, запоздалые — через три года после смерти мужа, неправильные — когда вместо жены рожает соседка.