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Улыбка и смех спасет нас всех: отличные шутки для хорошего настроения с самого утра

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Улыбка и смех спасет нас всех: отличные шутки для хорошего настроения с самого утра Новость обновлена 11 сентября 2021, 17:53

Крутая подборка анекдотов, которые сделают ваше утро

Вовочка приходит из школы и заявляет:

- Все, в школу ни ногой больше!

- Почему?

- Читать я не умею, писать тоже, а разговаривать мне запрещают!

Анекдоты
Анекдоты

- Смотри, какая большая и страшная кукла на свадебной машине!

- Вижу, да она шевелится, да это невеста из люка высунулась!

Анекдоты
Анекдоты

- Розочка, Вы слышали, Циля Марковна пятого мужа в крематорий свезла?

- Таки да, жизнь не справедлива. Одним — ни одного мужа, а другие — ими печку топят.

Анекдоты
Анекдоты

Муж возвpащается под утpо домой в тяжелом состоянии. Жена встpечает его у поpога и говоpит:

- И как ты только можешь вообще мне в лицо смотpеть?!

- Ко всему можно пpивыкнуть…

Анекдоты
Анекдоты

- Сонечка, таки ты ищешь нового мужчину, не расставшись с предыдущим?!

- Хаечка, таки когда ты идешь в за новой обувью, так ты шо, идешь босиком?!