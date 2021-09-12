Улыбка и смех спасет нас всех: отличные шутки для хорошего настроения с самого утра
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Вовочка приходит из школы и заявляет:
- Все, в школу ни ногой больше!
- Почему?
- Читать я не умею, писать тоже, а разговаривать мне запрещают!
- Смотри, какая большая и страшная кукла на свадебной машине!
- Вижу, да она шевелится, да это невеста из люка высунулась!
- Розочка, Вы слышали, Циля Марковна пятого мужа в крематорий свезла?
- Таки да, жизнь не справедлива. Одним — ни одного мужа, а другие — ими печку топят.
Муж возвpащается под утpо домой в тяжелом состоянии. Жена встpечает его у поpога и говоpит:
- И как ты только можешь вообще мне в лицо смотpеть?!
- Ко всему можно пpивыкнуть…
- Сонечка, таки ты ищешь нового мужчину, не расставшись с предыдущим?!
- Хаечка, таки когда ты идешь в за новой обувью, так ты шо, идешь босиком?!