Для тех, кто внезапно загрустил: веселые шутки на день для отличного настроения
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Сегодня клиентка звонит:
- Вы мне отменили заказ, почему не было оповещения?
- А как вы без оповещения узнали об отмене?
- Мне смс пришла.
- Ну, это и есть оповещение.
- Но я же ее вовремя не увидела!
- Просто удивляюсь, как это ты ухитрилась закончить разговор всего за 20 минут! Что с тобой случилось?
- Неправильно номер набрала.
Сидят две женщины на работе, одна возмущается:
- Ты представляешь какой подлец? Сначала он бросил пить, потом он бросил курить, потом он бросил меня…
Пациент приходит в себя после операции на сердце и с удивлением обнаруживает, что лежит в коридоре.
- А почему я не в палате? — спрашивает он.
- Понимаете, за окнами палаты сейчас горит сухая трава, и пожарные тушат пламя. Мы бы не хотели, чтобы вы подумали, что операция не удалась…
Когда удается кое-как припарковаться, идешь такой радуешься, и вдруг в ста метрах видишь еще более удачное место для парковки. С женитьбой такая же фигня…