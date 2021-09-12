Укр

Для тех, кто внезапно загрустил: веселые шутки на день для отличного настроения

Автор
Т. Кармазина
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Для тех, кто внезапно загрустил: веселые шутки на день для отличного настроения Новость обновлена 12 сентября 2021, 11:48

Смешные анекдоты, которые поднимут вам настроение

Сегодня клиентка звонит:

- Вы мне отменили заказ, почему не было оповещения?

- А как вы без оповещения узнали об отмене?

- Мне смс пришла.

- Ну, это и есть оповещение.

- Но я же ее вовремя не увидела!

Анекдоты
Анекдоты

- Просто удивляюсь, как это ты ухитрилась закончить разговор всего за 20 минут! Что с тобой случилось?

- Неправильно номер набрала.

Анекдоты
Анекдоты

Сидят две женщины на работе, одна возмущается:

- Ты представляешь какой подлец? Сначала он бросил пить, потом он бросил курить, потом он бросил меня…

Анекдоты
Анекдоты

Пациент приходит в себя после операции на сердце и с удивлением обнаруживает, что лежит в коридоре.

- А почему я не в палате? — спрашивает он.

- Понимаете, за окнами палаты сейчас горит сухая трава, и пожарные тушат пламя. Мы бы не хотели, чтобы вы подумали, что операция не удалась…

Анекдоты
Анекдоты

Когда удается кое-как припарковаться, идешь такой радуешься, и вдруг в ста метрах видишь еще более удачное место для парковки. С женитьбой такая же фигня…