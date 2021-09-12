Укр

Шутки, которые сделают ваш вечер незабываемым: подборка веселых анекдотов

Автор
А. Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
148
Шутки, которые сделают ваш вечер незабываемым: подборка веселых анекдотов Новость обновлена 12 сентября 2021, 17:37

Отборный юмор специально для наших читателей.

Сегодня поинтересовалась у мужа, делал ли он в своей жизни что-нибудь глупое. Он внимательно посмотрел на меня… и промолчал. Странный он какой-то…

Почему холодильники КВАДРАТНЫЕ, а кастрюли и тарелки круглые? И в итоге у тебя ничего нормально не влезает в холодильник при том, что между тарелками остаётся куча пустого бесполезного места.

Разговор двух друзей:

— Я с самой свадьбы ещё не разговаривал с женой.

— Поссорились?

— Не хочу ее перебивать.

Два электрика сидят на столбе. Внизу проходит старушка.

— Бабка, подай провод!

— Возьми, сынок.

— Ну вот, а ты говоришь: "Фаза, фаза"

— Я, когда нервничаю, начинаю дома уборку и долго драю все до блеска. Это успокаивает.

— А можешь как-нибудь зайти ко мне понервничать?