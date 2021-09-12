Шутки, которые сделают ваш вечер незабываемым: подборка веселых анекдотов
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Сегодня поинтересовалась у мужа, делал ли он в своей жизни что-нибудь глупое. Он внимательно посмотрел на меня… и промолчал. Странный он какой-то…
Почему холодильники КВАДРАТНЫЕ, а кастрюли и тарелки круглые? И в итоге у тебя ничего нормально не влезает в холодильник при том, что между тарелками остаётся куча пустого бесполезного места.
Разговор двух друзей:
— Я с самой свадьбы ещё не разговаривал с женой.
— Поссорились?
— Не хочу ее перебивать.
Два электрика сидят на столбе. Внизу проходит старушка.
— Бабка, подай провод!
— Возьми, сынок.
— Ну вот, а ты говоришь: "Фаза, фаза"
— Я, когда нервничаю, начинаю дома уборку и долго драю все до блеска. Это успокаивает.
— А можешь как-нибудь зайти ко мне понервничать?