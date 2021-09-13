Немного веселья не помешает: свежая подборка уморительных анекдотов

- Вчера я был на выставке картин и должен тебе сказать, что единственное полотно, на которое можно было там смотреть, это твое!

- Признателен тебе, друг. А как картины моих коллег? Только тоже откровенно, пожалуйста.

- К сожалению, перед ними столько народу было, что я не смог к ним протолкаться.