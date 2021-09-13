Немного веселья не помешает: свежая подборка уморительных анекдотов
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Носки хороши тем, что их можно дарить каждый год без риска промахнуться. Никто не скажет, что у него уже есть носки, что он не носит носки, или что он копит деньги на более продвинутую модель.
Прапорщик — рядовому:
- А где же ты успел штаны так испачкать?
- На скамейке.
- Эх ты! Люди туда ноги ставят, сапоги чистят. А ты туда жопой…
Пятилетняя девочка только что задала вопрос, на который нет ответа, и я боюсь, что он может пробить брешь в ткани пространственно-временного континуума:
- А почему нет кошачьего корма со вкусом мыши?
- Вчера я был на выставке картин и должен тебе сказать, что единственное полотно, на которое можно было там смотреть, это твое!
- Признателен тебе, друг. А как картины моих коллег? Только тоже откровенно, пожалуйста.
- К сожалению, перед ними столько народу было, что я не смог к ним протолкаться.
Разговор знакомой с ее начальником:
- Здравствуйте, не могу выйти из дома: у подъезда сидит чья-то овчарка. Страшная.
- Страшнее безработицы?