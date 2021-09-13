Укр

Немного веселья не помешает: свежая подборка уморительных анекдотов

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Немного веселья не помешает: свежая подборка уморительных анекдотов Новость обновлена 13 сентября 2021, 12:32

Подборка смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете улыбаться

Носки хороши тем, что их можно дарить каждый год без риска промахнуться. Никто не скажет, что у него уже есть носки, что он не носит носки, или что он копит деньги на более продвинутую модель.

Анекдоты
Анекдоты

Прапорщик — рядовому:

- А где же ты успел штаны так испачкать?

- На скамейке.

- Эх ты! Люди туда ноги ставят, сапоги чистят. А ты туда жопой…

Анекдоты
Анекдоты

Пятилетняя девочка только что задала вопрос, на который нет ответа, и я боюсь, что он может пробить брешь в ткани пространственно-временного континуума:

- А почему нет кошачьего корма со вкусом мыши?

Анекдоты
Анекдоты

- Вчера я был на выставке картин и должен тебе сказать, что единственное полотно, на которое можно было там смотреть, это твое!

- Признателен тебе, друг. А как картины моих коллег? Только тоже откровенно, пожалуйста.

- К сожалению, перед ними столько народу было, что я не смог к ним протолкаться.

Анекдоты
Анекдоты

Разговор знакомой с ее начальником:

- Здравствуйте, не могу выйти из дома: у подъезда сидит чья-то овчарка. Страшная.

- Страшнее безработицы?