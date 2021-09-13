Устал на работе - отвлекись на анекдоте: вечерние анекдоты
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 98
- Вовочка, за что у тебя двойка по диктанту?
- Учитель диктует: "По вечерам наши мамы ходят гулять на бульвар". А я написал: "Моя мама не такая!".
ук
- А ты за что сидишь?
- Да, в карты подглядывал.
- Понимаю. В казино таких в пять минут засекают…
- А в Генштабе десять лет не секли.
урн
В субботу ходили в ресторан, я там решила не пить. Утром проснулась со страшной головной болью — продуло в ресторане кондиционером. А народ ничего — утром как огурцы. Ну и где справедливость?
ен7г
Встретились два армейских дружка.
- Ну, ты как, женился?
- Да нет, холостяк.
- И не жалеешь?
- Да чего жалеть, нормально живу. Купил ферму, развожу телят, чистый воздух, здоровый образ жизни. У меня бык, сотня коров…
- Ну, ты счастлив?
- Можно сказать, да. Не так, конечно, как мой бык…
укпе4
- Мальчик, как тебя зовут?
Мальчик смотрит и никак не реагирует.
- Мальчик, ты тормоз?
- Меня зовут Петя.
- Петя, как пройти на улицу Гоголя?
- Я не тормоз.