Укр

Устал на работе - отвлекись на анекдоте: вечерние анекдоты

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
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Устал на работе - отвлекись на анекдоте: вечерние анекдоты Новость обновлена 13 сентября 2021, 15:39

Самая смешная подборка анекдотов на вечер

- Вовочка, за что у тебя двойка по диктанту?

- Учитель диктует: "По вечерам наши мамы ходят гулять на бульвар". А я написал: "Моя мама не такая!".

Анекдоты
Анекдоты

ук

- А ты за что сидишь?

- Да, в карты подглядывал.

- Понимаю. В казино таких в пять минут засекают…

- А в Генштабе десять лет не секли.

Анекдоты
Анекдоты

урн

В субботу ходили в ресторан, я там решила не пить. Утром проснулась со страшной головной болью — продуло в ресторане кондиционером. А народ ничего — утром как огурцы. Ну и где справедливость?

Анекдоты
Анекдоты

ен7г

Встретились два армейских дружка.

- Ну, ты как, женился?

- Да нет, холостяк.

- И не жалеешь?

- Да чего жалеть, нормально живу. Купил ферму, развожу телят, чистый воздух, здоровый образ жизни. У меня бык, сотня коров…

- Ну, ты счастлив?

- Можно сказать, да. Не так, конечно, как мой бык…

Анекдоты
Анекдоты

укпе4

- Мальчик, как тебя зовут?

Мальчик смотрит и никак не реагирует.

- Мальчик, ты тормоз?

- Меня зовут Петя.

- Петя, как пройти на улицу Гоголя?

- Я не тормоз.