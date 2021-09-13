Устал на работе - отвлекись на анекдоте: вечерние анекдоты

Встретились два армейских дружка.

- Ну, ты как, женился?

- Да нет, холостяк.

- И не жалеешь?

- Да чего жалеть, нормально живу. Купил ферму, развожу телят, чистый воздух, здоровый образ жизни. У меня бык, сотня коров…

- Ну, ты счастлив?

- Можно сказать, да. Не так, конечно, как мой бык…