Проснись и улыбнись: прикольные утренние шутки для улыбки
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Если к вам вдруг нагрянули гости, а у вас не убрано, то, пока гостям двери не открыли, быстро поставьте ведро с тряпкой и намочите руки. И вот у вас уже не срач в доме, а уборка в самом разгаре.
- Цыганка, подойдя к прохожему на улице, уже через 5 минут может вынести из его квартиры все ценности. Их, наверное, очень долго учат искусству обмана?
- Да нет, быстро. Их просто учат вычислять среди людей идиотов.
- Доктор! Как мои анализы? Ведь не пью, не курю, с женщинами не сплю! Я буду жить, доктор?!
- Жить будите. А смысл?
Мужик заходит в оружейный магазин и говорит продавцу:
- Вот, я хочу вернуть этот револьвер, который вчера у вас купила моя жена.
- А в чем дело? Он не работает?
- Нет, все нормально, он отлично работает, просто мы уже помирились.
- Какой самый распространенный тип оборотней вы знаете?
- Человек-свинья?