Укр

Проснись и улыбнись: прикольные утренние шутки для улыбки

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Проснись и улыбнись: прикольные утренние шутки для улыбки Новость обновлена 13 сентября 2021, 16:04

Самые забавные анекдоты для хорошего настроения

Если к вам вдруг нагрянули гости, а у вас не убрано, то, пока гостям двери не открыли, быстро поставьте ведро с тряпкой и намочите руки. И вот у вас уже не срач в доме, а уборка в самом разгаре.

Анекдоты
Анекдоты

- Цыганка, подойдя к прохожему на улице, уже через 5 минут может вынести из его квартиры все ценности. Их, наверное, очень долго учат искусству обмана?

- Да нет, быстро. Их просто учат вычислять среди людей идиотов.

Анекдоты
Анекдоты

- Доктор! Как мои анализы? Ведь не пью, не курю, с женщинами не сплю! Я буду жить, доктор?!

- Жить будите. А смысл?

Анекдоты
Анекдоты

Мужик заходит в оружейный магазин и говорит продавцу:

- Вот, я хочу вернуть этот револьвер, который вчера у вас купила моя жена.

- А в чем дело? Он не работает?

- Нет, все нормально, он отлично работает, просто мы уже помирились.

Анекдоты
Анекдоты

- Какой самый распространенный тип оборотней вы знаете?

- Человек-свинья?