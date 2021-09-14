Лекарство от скуки заказывали? Самые уморительные шутки на день
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— Почему ты всё время спрашиваешь, когда я на тебе женюсь?
— Мне нравится видеть ужас в твоих глазах!
Сначала муж спросил, есть ли у него привычки, которые меня раздражают, а потом почему-то обиделся на мою презентацию в Power Point.
Президент звонит маме после выборов:
— Мама, я на выборах победил!
— Не может быть! Честно?
— Мама, ну хоть вы не подкалывайте…
— Большой словарный запас сделает вас душнилой компании.
— Может душой?
— Это слова схожей этимологии, но с разной семантикой, поэтому…
Коротко обо мне когда я был маленьким
Отец проверяет мою тетрадку:
— Почему ты так неровно пишешь крючочки?
— Это не крючочки, папа, это интегралы.