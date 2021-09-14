Укр

Лекарство от скуки заказывали? Самые уморительные шутки на день

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Лекарство от скуки заказывали? Самые уморительные шутки на день Новость обновлена 14 сентября 2021, 12:56

Очень забавная подборка анекдотов, которая сделает ваш день веселым!

— Почему ты всё время спрашиваешь, когда я на тебе женюсь?

— Мне нравится видеть ужас в твоих глазах!

Анекдот про бывших сотрудников
Анекдот про бывших сотрудников

Сначала муж спросил, есть ли у него привычки, которые меня раздражают, а потом почему-то обиделся на мою презентацию в Power Point.

Анекдот про надписи на асфальте
Анекдот про надписи на асфальте

Президент звонит маме после выборов:

— Мама, я на выборах победил!

— Не может быть! Честно?

— Мама, ну хоть вы не подкалывайте…

Анекдот про пельменную
Анекдот про пельменную

— Большой словарный запас сделает вас душнилой компании.

— Может душой?

— Это слова схожей этимологии, но с разной семантикой, поэтому…

Анекдот про увольнение
Анекдот про увольнение

Коротко обо мне когда я был маленьким

Отец проверяет мою тетрадку:

— Почему ты так неровно пишешь крючочки?

— Это не крючочки, папа, это интегралы.