Лекарство от скуки заказывали? Самые уморительные шутки на день

Главу "Нацкорпуса" в Чернигове судят за оскорбления в адрес президента Украины. Причастен ли к матам на стенах и заборах, а также что думает о таком "самовыражении" и готов ли отбыть наказание — об этом мужчина рассказал "Телеграфу"