Заряжаемся позитивным настроением: веселые анекдоты на вечер
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 48
— Жена мне говорит, мол, у нее живот после рождения ребенка ужасно выглядит… Эх, видела бы она мою печень после этого же события…
Сделал второй профиль в соцсетях. Так, за женой проследить. Познакомились, пофлиртовали… Узнал, что я умер два года назад.
Если из моей жизни убрать алкоголь и работу, то останутся только поездки на маршрутке…
— У тебя в записной книжке написано Лена2D и Лена3D. Что, одна плоская, а другая с формами?
— Нет, у одной двое детей, а у другой трое детей.
В магазине две кошатницы выбирают москитную сетку.
— Порвут!
— Да не порвут!
— Я тебе говорю — порвут!
Продавщица:
— Да что же у вас там за комары?