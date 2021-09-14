Укр

Заряжаемся позитивным настроением: веселые анекдоты на вечер

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
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Заряжаемся позитивным настроением: веселые анекдоты на вечер Новость обновлена 14 сентября 2021, 17:49

Свежая порция шуток специально для наших читателей.

— Жена мне говорит, мол, у нее живот после рождения ребенка ужасно выглядит… Эх, видела бы она мою печень после этого же события…

Анекдот про коров
Анекдот про коров

Сделал второй профиль в соцсетях. Так, за женой проследить. Познакомились, пофлиртовали… Узнал, что я умер два года назад.

Анекдот про кино
Анекдот про кино

Если из моей жизни убрать алкоголь и работу, то останутся только поездки на маршрутке…

Анекдот про импотенцию
Анекдот про импотенцию

— У тебя в записной книжке написано Лена2D и Лена3D. Что, одна плоская, а другая с формами?

— Нет, у одной двое детей, а у другой трое детей.

Анекдот про вождение
Анекдот про вождение

В магазине две кошатницы выбирают москитную сетку.

— Порвут!

— Да не порвут!

— Я тебе говорю — порвут!

Продавщица:

— Да что же у вас там за комары?