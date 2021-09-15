Укр

Проснулись и тут же улыбнулись: забавные анекдоты для позитивного настроения с самого утра

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Проснулись и тут же улыбнулись: забавные анекдоты для позитивного настроения с самого утра

Очередная подборка самых смешных шуток.

— Интересно, а как я буду выглядеть в 90?

— Ха. А ты оптимист!

— Почему "оптимист"? Мне до 90 всего пару килограммов осталось набрать.

Анекдот про комплименты
Анекдот про комплименты

Отказ от употребления алкоголя в течение месяца не принесёт вам кардинальных улучшений. У вас всего лишь снизится давление, улучшится функция печени, снизится уровень сахара в крови, улучшится самочувствие, появится немного денег… Но кардинальных изменений в лучшую сторону не будет.

Анекдот про пододеяльник
Анекдот про пододеяльник

Как проходит отпуск у нормальных людей:

— Отдыхаешь, ничего не делаешь, смотришь телек, попиваешь пиво…

Как проходит отпуск моего бати:

— Сынок, завтра подъем в 5 утра, будем строить сарай, забор и чинить Парижский собор Богоматери.

Анекдот о парикмахере
Анекдот о парикмахере

— Какой лучший путь к сердцу мужчины?

— Через грудную клетку скальпелем.

Анекдот про подарки
Анекдот про подарки

Помолитесь, пожалуйста, за моего мужа, который трагически ничего не подарил мне на годовщину нашей свадьбы, потому что я сказала, что ничего не хочу.