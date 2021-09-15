Проснулись и тут же улыбнулись: забавные анекдоты для позитивного настроения с самого утра

Отказ от употребления алкоголя в течение месяца не принесёт вам кардинальных улучшений. У вас всего лишь снизится давление, улучшится функция печени, снизится уровень сахара в крови, улучшится самочувствие, появится немного денег… Но кардинальных изменений в лучшую сторону не будет.