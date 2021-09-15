Проснулись и тут же улыбнулись: забавные анекдоты для позитивного настроения с самого утра
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— Интересно, а как я буду выглядеть в 90?
— Ха. А ты оптимист!
— Почему "оптимист"? Мне до 90 всего пару килограммов осталось набрать.
Отказ от употребления алкоголя в течение месяца не принесёт вам кардинальных улучшений. У вас всего лишь снизится давление, улучшится функция печени, снизится уровень сахара в крови, улучшится самочувствие, появится немного денег… Но кардинальных изменений в лучшую сторону не будет.
Как проходит отпуск у нормальных людей:
— Отдыхаешь, ничего не делаешь, смотришь телек, попиваешь пиво…
Как проходит отпуск моего бати:
— Сынок, завтра подъем в 5 утра, будем строить сарай, забор и чинить Парижский собор Богоматери.
— Какой лучший путь к сердцу мужчины?
— Через грудную клетку скальпелем.
Помолитесь, пожалуйста, за моего мужа, который трагически ничего не подарил мне на годовщину нашей свадьбы, потому что я сказала, что ничего не хочу.