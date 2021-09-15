Настраиваемся на позитив: самые смешные анекдоты про HR-менеджеров
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 23
Собеседование. HR смотрит трудовую книжку кандидата по последнему месту работы:
— Принят на работу 16 января, а уволился 24 января того же года. Почему?
— Чем больше трезвел, тем меньше мне там нравилось.
— Почему вы ушли с предыдущего места работы?
— По причине усталости.
— Какой усталости?
— Не знаю, просто они сказали, что очень от меня устали.
На собеседовании соискателя с менеджером по персоналу:
- Назовите 3 отрицательные черты вашего характера!
- Жестокость…..Мягкость:
- ????
- Ну-у-у, и двуличность.
Новый директор диктует на планерке новый распорядок дня:
Понедельник — отдых после выходного дня.
Вторник — подготовка к рабочему дню.
Среда — рабочий день.
Четверг — подготовка к предвыходному дню.
Пятница — предвыходной день.
Суббота и Воскресенье — выходные дни. Вопросы есть?
Один из присутствующих: - А сколько еще мы по средам вкалывать будем?
Мужчина приходит устраиваться на работу. В отделе кадров ему говорят:
— Первые 2 месяца вы будете получать 800 долларов в месяц, а потом — 1000.
— Хорошо, тогда я, пожалуй, приду через 2 месяца.