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Настраиваемся на позитив: самые смешные анекдоты про HR-менеджеров

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Настраиваемся на позитив: самые смешные анекдоты про HR-менеджеров Новость обновлена 15 сентября 2021, 12:18

Забавная подборка свежих анекдотов, которая не даст вам скучать.

Собеседование. HR смотрит трудовую книжку кандидата по последнему месту работы:

— Принят на работу 16 января, а уволился 24 января того же года. Почему?

— Чем больше трезвел, тем меньше мне там нравилось.

Анекдот о кадровике
Анекдот о кадровике

— Почему вы ушли с предыдущего места работы?

— По причине усталости.

— Какой усталости?

— Не знаю, просто они сказали, что очень от меня устали.

Анекдот об увольнении
Анекдот об увольнении

На собеседовании соискателя с менеджером по персоналу: 

- Назовите 3 отрицательные черты вашего характера! 

- Жестокость…..Мягкость: 

- ???? 

- Ну-у-у, и двуличность.

Анекдот про собеседование
Анекдот про собеседование

Новый директор диктует на планерке новый распорядок дня:

Понедельник — отдых после выходного дня.

Вторник — подготовка к рабочему дню.

Среда — рабочий день.

Четверг — подготовка к предвыходному дню.

Пятница — предвыходной день.

Суббота и Воскресенье — выходные дни. Вопросы есть?

Один из присутствующих: - А сколько еще мы по средам вкалывать будем?

Анекдот про бухгалтера
Анекдот про бухгалтера

Мужчина приходит устраиваться на работу. В отделе кадров ему говорят:

— Первые 2 месяца вы будете получать 800 долларов в месяц, а потом — 1000.

— Хорошо, тогда я, пожалуй, приду через 2 месяца.