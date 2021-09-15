Устал на работе - отвлекись на анекдоте: веселые шутки для хорошего настроение вечером
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Девушка пригласила к себе. Я выпил, закусил, поел, собрался уходить.
— Может останешься?
— Нет. Я алкоголик, а не бабник.
— Пап, не надо говорить "самодельный". Говори — "крафтовый".
— Умник, бери крафтовую лопату и пошли майнить картошку
Гадалка:
— Карты говорят, что завтра ваш муж умрет.
— Знаю. Меня поймают?
Если сильно быстро жрать торт, то фитнес-браслет похвалит как за пробежку.
Сегодня окончательно убедился, что фразы "Чё это там ты жрёшь?" и "Чё это там у тебя?" заставляют собаку жевать в три раза быстрее.