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Устал на работе - отвлекись на анекдоте: веселые шутки для хорошего настроение вечером

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Устал на работе - отвлекись на анекдоте: веселые шутки для хорошего настроение вечером Новость обновлена 15 сентября 2021, 17:55

Пускай ваш вечер будет наполнен позитивной энергетикой.

Девушка пригласила к себе. Я выпил, закусил, поел, собрался уходить.

— Может останешься?

— Нет. Я алкоголик, а не бабник.

Анекдот про деньги
Анекдот про деньги

— Пап, не надо говорить "самодельный". Говори — "крафтовый".

— Умник, бери крафтовую лопату и пошли майнить картошку

Анекдо про лазанью
Анекдо про лазанью

Гадалка:

— Карты говорят, что завтра ваш муж умрет.

— Знаю. Меня поймают?

Анекдот про ревнивую женщину
Анекдот про ревнивую женщину

Если сильно быстро жрать торт, то фитнес-браслет похвалит как за пробежку.

Анекдот про аппетит
Анекдот про аппетит

Сегодня окончательно убедился, что фразы "Чё это там ты жрёшь?" и "Чё это там у тебя?" заставляют собаку жевать в три раза быстрее.