Для тех, кто встал не с той ноги: анекдоты, которые заставят вас смеяться

Ночь в старинном английском замке. Гость растерянно бегает по темному и мрачному коридору и вдруг натыкается на привидение, которое говорит ему печальным голосом:

— Я здесь обитаю уже четыре столетия…

— Ой, как хорошо! Вы наверняка знаете, где здесь туалет…