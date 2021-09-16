Для тех, кто встал не с той ноги: анекдоты, которые заставят вас смеяться
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Недавно вычитал, что человек — это единственное живое существо, которое может провести карандашом прямую линию. Так вот, оказывается, я не человек…
Ночь в старинном английском замке. Гость растерянно бегает по темному и мрачному коридору и вдруг натыкается на привидение, которое говорит ему печальным голосом:
— Я здесь обитаю уже четыре столетия…
— Ой, как хорошо! Вы наверняка знаете, где здесь туалет…
— Вы так хорошо работаете! Надо бы вам прибавить…
— Зарплату?!
— Нет, конечно. Работу.
Я заезжал задом в гараж, и попросил сына помочь мне и сказать, когда я доеду до стены. После удара об стену сын сказал мне: "Ровно 17:45".
Забежавший на территорию больницы бультерьер вылечил троих страдающих параличом ног и ещё двоих избавил от запоров…