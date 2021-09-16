Позитивная пауза рассмешит даже страуса: свежие шутки для поднятия настроения

Вчера вечером группа пирожков с капустой обманом отговорила меня от вечерней пробежки. Сначала они убедили меня, что голодным бегать вредно, а потом неожиданно выяснилось, что сразу после еды бегать вообще нельзя. Что было дальше — не помню.