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Позитивная пауза рассмешит даже страуса: свежие шутки для поднятия настроения

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Позитивная пауза рассмешит даже страуса: свежие шутки для поднятия настроения Новость обновлена 16 сентября 2021, 12:02

Самые уморительные шутки, которые сделают ваш день!

А давайте наоборот: на операции для больных детей выделять деньги из бюджета, а на гонорары для футболистов и их тренеров собирать с помощью SMS?

Анекдот про удаленку
Анекдот про удаленку

Для начала отопительного сезона необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха не превышала +8 градусов в течение 5 дней. Или выборы.

Анекдот про дела
Анекдот про дела

Алкаш Василий никак не мог понять, как кошки пьют молоко, пока не разбил об пол кухни бутылку водки.

Анекдот про гинеколога
Анекдот про гинеколога

Врач спрашивает у больного:

— Как сегодня ваше состояние?

— Спасибо доктор, благодаря вашей клинике моё состояние значительно уменьшилось!

Анекдот про ремонт
Анекдот про ремонт

Вчера вечером группа пирожков с капустой обманом отговорила меня от вечерней пробежки. Сначала они убедили меня, что голодным бегать вредно, а потом неожиданно выяснилось, что сразу после еды бегать вообще нельзя. Что было дальше — не помню.