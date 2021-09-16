Позитивная пауза рассмешит даже страуса: свежие шутки для поднятия настроения
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А давайте наоборот: на операции для больных детей выделять деньги из бюджета, а на гонорары для футболистов и их тренеров собирать с помощью SMS?
Для начала отопительного сезона необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха не превышала +8 градусов в течение 5 дней. Или выборы.
Алкаш Василий никак не мог понять, как кошки пьют молоко, пока не разбил об пол кухни бутылку водки.
Врач спрашивает у больного:
— Как сегодня ваше состояние?
— Спасибо доктор, благодаря вашей клинике моё состояние значительно уменьшилось!
Вчера вечером группа пирожков с капустой обманом отговорила меня от вечерней пробежки. Сначала они убедили меня, что голодным бегать вредно, а потом неожиданно выяснилось, что сразу после еды бегать вообще нельзя. Что было дальше — не помню.