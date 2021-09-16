Юморок на вечерок: смешные шутки для поднятия настроения
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- Непристойность можно отыскать в любой книге, за исключением телефонной.
- Не скажи, Петрович, презанимательные встречаются фамилии…
- Не понимаю людей, которые жалуются, что их детей плохо кормят в садиках и школах. Покупаю у знакомой школьной поварихи продукты по дешевке — качество просто отменное!
У психолога:
- Доктор, у меня завышенный уровень самооценки.
- Попытаюсь это исправить.
- Ха, самонадеянный наглец! Думаешь, я сам уже не пробовал?!
- Диплом пишешь?
- Не, я жду, когда будет правильный настрой.
- Да? Это какой же?
- Паника за 2 дня до сдачи.
Василий Иванович женился на русалке.
- Кто родился у вас? — интересуется Петька.
- Ведро карасей.