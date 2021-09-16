Укр

Юморок на вечерок: смешные шутки для поднятия настроения

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Юморок на вечерок: смешные шутки для поднятия настроения Новость обновлена 16 сентября 2021, 17:27

Подборка свежих забавных анекдотов на вечер

- Непристойность можно отыскать в любой книге, за исключением телефонной.

- Не скажи, Петрович, презанимательные встречаются фамилии…

Анекдоты
Анекдоты

- Не понимаю людей, которые жалуются, что их детей плохо кормят в садиках и школах. Покупаю у знакомой школьной поварихи продукты по дешевке — качество просто отменное!

Анекдоты
Анекдоты

У психолога:

- Доктор, у меня завышенный уровень самооценки.

- Попытаюсь это исправить.

- Ха, самонадеянный наглец! Думаешь, я сам уже не пробовал?!

Анекдоты
Анекдоты

- Диплом пишешь?

- Не, я жду, когда будет правильный настрой.

- Да? Это какой же?

- Паника за 2 дня до сдачи.

Анекдоты
Анекдоты

Василий Иванович женился на русалке.

- Кто родился у вас? — интересуется Петька.

- Ведро карасей.