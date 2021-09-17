Смех без причины - признак хорошего настроения: веселые анекдоты на утро
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Ночной режим на айфоне — круто!
Такие фотки показаний счётчика из темного ящика для арендодателя можно делать, закачаешься
— Не понимаю людей, которые жалуются, что их детей плохо кормят в садиках и школах. Покупаю у знакомой школьной поварихи продукты по дешёвке — качество просто отменное.
Никогда не пойму пользователей яблочной продукции…
Выходит уже тринадцатый айфон, а рингтон «Ёмоё, мама звонит» на нём до сих пор установить нельзя.
Почему зомби-апокалипсис никто не называет эпохой возрождения…
Меня давно волнует вопрос, почему у соли возрастом (примерно) 450 миллионов лет в магазине срок хранения 2 года?