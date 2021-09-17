Читаем, улыбаемся, смеемся: самые смешные анекдоты про спасателей

В Одесском трамвае объявляют по радио:

— Граждане отдыхающие, будете купаться, не заплывайте за буйки, а то вчера одна гражданка утонула, и только усиленными действиями спасателей удалось вернуть ее к жизни.

Две одесситки в этом же трамвае:

— Ой, Сара, видела я это спасение . . . Так они ей делали искусственное дыхание не с той стороны. Она хохотала, как ненормальная.