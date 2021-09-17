Читаем, улыбаемся, смеемся: самые смешные анекдоты про спасателей
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Железнодорожная катастрофа. С рельсов сошел спецпоезд с депутатами. Приехавшие спасатели обнаружили, что местные жители уже успели всех похоронить.
— Что, все—все погибли?
— Ага. Некоторые, правда, пытались убедить нас, что живые…. но вы же знаете, они всегда врут….
Журналист спрашивает парня, который работает спасателем на пляже:
— Что самое неприятное в вашей работе?
— Когда тонут мужики! Если их не спасаешь — они умирают, а когда им делаешь искусственное дыхание — они тебя бьют!!!
В Одесском трамвае объявляют по радио:
— Граждане отдыхающие, будете купаться, не заплывайте за буйки, а то вчера одна гражданка утонула, и только усиленными действиями спасателей удалось вернуть ее к жизни.
Две одесситки в этом же трамвае:
— Ой, Сара, видела я это спасение . . . Так они ей делали искусственное дыхание не с той стороны. Она хохотала, как ненормальная.
Спасатель, не умеющий плавать, подбадривает утопающих весёлыми анекдотами.
Пожар на заводе по производству свечей пожарные тушили в непринужденной, теплой, романтической обстановке.