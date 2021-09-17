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Шутки, которые сделают ваш вечер незабываемым: порция юморных анекдотов

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Шутки, которые сделают ваш вечер незабываемым: порция юморных анекдотов Новость обновлена 17 сентября 2021, 17:52

Веселые анекдоты, которые не дадут вам загрустить

Уважаемые пешеходы! Если мы останавливаемся пропустить вас на пешеходном переходе, это не повод идти с видом, будто вас боженька поссать отпустил и вы растягиваете удовольствие!

Анекдоты
Анекдоты

- Мама, меня Сережа в друзья не хочет добавлять.

- Это что. Нас твоя бабушка в завещание не хочет добавлять.

Анекдоты
Анекдоты

- Доктор, а сколько я проживу, если буду сторонником ЗОЖ?

- Ну, если не курить, алкоголь не употреблять, много гулять на свежем воздухе, и при этом быть вегетарианцем, то вполне вероятно столько же, сколько и корова.

Анекдоты
Анекдоты

- Я тебе изменила всего два раза.

- И с кем же?

- С футбольной командой и с духовым оркестром.

Анекдоты
Анекдоты

Мой сосед свою квартиру сразу двум покупателям продал. Теперь у него и денег в два раза больше, и пенсия по инвалидности!

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты