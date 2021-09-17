Шутки, которые сделают ваш вечер незабываемым: порция юморных анекдотов
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Уважаемые пешеходы! Если мы останавливаемся пропустить вас на пешеходном переходе, это не повод идти с видом, будто вас боженька поссать отпустил и вы растягиваете удовольствие!
- Мама, меня Сережа в друзья не хочет добавлять.
- Это что. Нас твоя бабушка в завещание не хочет добавлять.
- Доктор, а сколько я проживу, если буду сторонником ЗОЖ?
- Ну, если не курить, алкоголь не употреблять, много гулять на свежем воздухе, и при этом быть вегетарианцем, то вполне вероятно столько же, сколько и корова.
- Я тебе изменила всего два раза.
- И с кем же?
- С футбольной командой и с духовым оркестром.
Мой сосед свою квартиру сразу двум покупателям продал. Теперь у него и денег в два раза больше, и пенсия по инвалидности!