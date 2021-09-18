Начинаем утро с позитивной ноты: самые смешные шутки
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Рекомендуем простой выход из деликатной ситуации. Встретившись с дамой вечером, вы ей предлагаете вместе позавтракать. Если она соглашается, задаете еще один вопрос:
- Вам позвонить или растолкать?
- Изя, что ты делаешь?
- Учу шрифт Брайля, для слепых.
- Зачем?! Ты ведь прекрасно видишь!
- Тогда я смогу читать, не включая электричество.
- Вася, говорят ты учился в детстве на скрипке играть?
- Да, было дело.
- И как, хорошо играл?
- Когда я закончил выступление на экзамене, директор "музыкалки" сказал, что таким гениям, как я, руки надо ломать. Все присутствующие ему аплодировали стоя. В том числе мои мама, папа, бабушка и дедушка.
Священник на проповеди:
- Дети мои! Что надо сделать прежде всего, чтобы испросить прощения за грехи свои?
Девичий голос:
- Согрешить!
Сын:
- Пап, откуда у тебя синяк под глазом?
Отец:
- У тебя их будет два, если еще хоть раз твои подружки в моей машине трусы забудут!