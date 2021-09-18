Начинаем утро с позитивной ноты: самые смешные шутки

- Вася, говорят ты учился в детстве на скрипке играть?

- Да, было дело.

- И как, хорошо играл?

- Когда я закончил выступление на экзамене, директор "музыкалки" сказал, что таким гениям, как я, руки надо ломать. Все присутствующие ему аплодировали стоя. В том числе мои мама, папа, бабушка и дедушка.