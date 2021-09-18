Укр

Начинаем утро с позитивной ноты: самые смешные шутки

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
130
Начинаем утро с позитивной ноты: самые смешные шутки

Очень забавная подборка анекдотов, которые сделают ваше утро веселым

Рекомендуем простой выход из деликатной ситуации. Встретившись с дамой вечером, вы ей предлагаете вместе позавтракать. Если она соглашается, задаете еще один вопрос:

- Вам позвонить или растолкать?

Анекдоты
Анекдоты

- Изя, что ты делаешь?

- Учу шрифт Брайля, для слепых.

- Зачем?! Ты ведь прекрасно видишь!

- Тогда я смогу читать, не включая электричество.

Анекдоты
Анекдоты

- Вася, говорят ты учился в детстве на скрипке играть?

- Да, было дело.

- И как, хорошо играл?

- Когда я закончил выступление на экзамене, директор "музыкалки" сказал, что таким гениям, как я, руки надо ломать. Все присутствующие ему аплодировали стоя. В том числе мои мама, папа, бабушка и дедушка.

Анекдоты
Анекдоты

Священник на проповеди:

- Дети мои! Что надо сделать прежде всего, чтобы испросить прощения за грехи свои?

Девичий голос:

- Согрешить!

Анекдоты
Анекдоты

Сын:

- Пап, откуда у тебя синяк под глазом?

Отец:

- У тебя их будет два, если еще хоть раз твои подружки в моей машине трусы забудут!

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты