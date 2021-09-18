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Про аптекарей, рецепты и лекарства: смешные анекдоты на день

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Про аптекарей, рецепты и лекарства: смешные анекдоты на день Новость обновлена 18 сентября 2021, 11:36

Анекдоты, которые не дадут вам загрустить!

Новый помощник спрашивает старого аптекаря:

- А что это за лекарство вы держите отдельно, в ящичке ря­дом с кассой?

- Я даю его в тех случаях, когда мне не удаётся разобрать рецепт.

Забегаю ночью в дежурную аптеку, шарю глазами по витринам. Молоденькая фармацевт понимающе улыбается и спрашивает:

- Презервативы?

- Поздно. Соска марки ХХХ от 12 месяцев есть?

- Здравствуйте! Мне, пожалуйста, корвалол, валерьянку в таблетках, новопассит, мелаксен и глицин.

- У вас всё хорошо?

- Да! Аванс перевели!

Два аптекаря встречаются. Первый грустный спрашивает:

- Как ты выживаешь? Лекарства дорогие, спрос не очень. Я на грани банкротства.

- Так у меня 5 терапевтов в друзьях.

Аптека — беспринципное заведение, где одновременно продают средства как для продления жизни, так и для её предотвращения.

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