Про аптекарей, рецепты и лекарства: смешные анекдоты на день
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Анекдоты, которые не дадут вам загрустить!
Новый помощник спрашивает старого аптекаря:
- А что это за лекарство вы держите отдельно, в ящичке рядом с кассой?
- Я даю его в тех случаях, когда мне не удаётся разобрать рецепт.
Забегаю ночью в дежурную аптеку, шарю глазами по витринам. Молоденькая фармацевт понимающе улыбается и спрашивает:
- Презервативы?
- Поздно. Соска марки ХХХ от 12 месяцев есть?
- Здравствуйте! Мне, пожалуйста, корвалол, валерьянку в таблетках, новопассит, мелаксен и глицин.
- У вас всё хорошо?
- Да! Аванс перевели!
Два аптекаря встречаются. Первый грустный спрашивает:
- Как ты выживаешь? Лекарства дорогие, спрос не очень. Я на грани банкротства.
- Так у меня 5 терапевтов в друзьях.
Аптека — беспринципное заведение, где одновременно продают средства как для продления жизни, так и для её предотвращения.
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