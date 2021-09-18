Позитивная вечерняя нотка: свежая подборка анекдотов
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- Мама, купи мне машинку.
- Нет, денег нет!
- Ну купи мне машинку.
- Денег нет!
- Ну тогда купи мне хотя бы жвачку, чтобы я заткнулся…
- Почему мужчинам нравятся длинноногие девушки?
- Чем длиннее ноги, тем быстрее она сгоняет за пивом.
Жена, вернувшись из парикмахерской, рассматривает себя в зеркале и, оставшись недовольной, заявляет мужу:
- Вот теперь у нас два урода!
В детстве родители ставили Толика на горох, а Толик горох ел и тихо мстил.
Весь мир БДСМ, а ты забыл в нем стоп-слово.