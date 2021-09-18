Укр

Позитивная вечерняя нотка: свежая подборка анекдотов

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Позитивная вечерняя нотка: свежая подборка анекдотов Новость обновлена 18 сентября 2021, 17:27

Забавная подборка анекдотов для вашей улыбки

- Мама, купи мне машинку.

- Нет, денег нет!

- Ну купи мне машинку.

- Денег нет!

- Ну тогда купи мне хотя бы жвачку, чтобы я заткнулся…

Анекдоты
Анекдоты

- Почему мужчинам нравятся длинноногие девушки?

- Чем длиннее ноги, тем быстрее она сгоняет за пивом.

Анекдоты
Анекдоты

Жена, вернувшись из парикмахерской, рассматривает себя в зеркале и, оставшись недовольной, заявляет мужу:

- Вот теперь у нас два урода!

Анекдоты
Анекдоты

В детстве родители ставили Толика на горох, а Толик горох ел и тихо мстил.

Анекдоты
Анекдоты

Весь мир БДСМ, а ты забыл в нем стоп-слово.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты