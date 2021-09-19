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Не утро, а сплошной позитив: веселые анекдоты для хорошего настроения

Автор
Татьяна Кармазина
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Автор
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Не утро, а сплошной позитив: веселые анекдоты для хорошего настроения

Позитивная подборка анекдотов поднимет настроение на весь день

- Я потратила на тебя свои лучшие годы.

- Так лучшие они потому, что ты их потратила на меня!

Анекдоты
Анекдоты

Дочка матери:

- Знаешь, мама, все мужчины одинаковы.

- Ты права, любимая, но это не значит, что ты должна это каждый день проверять.

Анекдоты
Анекдоты

- Дорогая, хочешь зайдем в ювелирный, поищем для тебя золотое кольцо с бриллиантом?

- Нет.

Вы прослушали миниатюру "разговор идеального мужа с идеальной женой".

Анекдоты
Анекдоты

- Мой муж так сильно простудился.

- Ой, ну значит пускай побольше пьет и отдыхает.

- Ага, при таком раскладе, я вообще не понимаю, как он смог заболеть.

Анекдоты
Анекдоты

- У меня в жизни две проблемы — мыши в квартире и частое мочеиспускание.

- Они как-то связаны?

- А как же. Эти серые твари бегают и все время пищат — пи-пи, пи-пи…

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты