Не утро, а сплошной позитив: веселые анекдоты для хорошего настроения
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 33
- Я потратила на тебя свои лучшие годы.
- Так лучшие они потому, что ты их потратила на меня!
Дочка матери:
- Знаешь, мама, все мужчины одинаковы.
- Ты права, любимая, но это не значит, что ты должна это каждый день проверять.
- Дорогая, хочешь зайдем в ювелирный, поищем для тебя золотое кольцо с бриллиантом?
- Нет.
Вы прослушали миниатюру "разговор идеального мужа с идеальной женой".
- Мой муж так сильно простудился.
- Ой, ну значит пускай побольше пьет и отдыхает.
- Ага, при таком раскладе, я вообще не понимаю, как он смог заболеть.
- У меня в жизни две проблемы — мыши в квартире и частое мочеиспускание.
- Они как-то связаны?
- А как же. Эти серые твари бегают и все время пищат — пи-пи, пи-пи…