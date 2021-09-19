Укр

Ты - не ты, когда грустишь: новая порция прикольных анекдотов

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Ты - не ты, когда грустишь: новая порция прикольных анекдотов Новость обновлена 19 сентября 2021, 11:20

Свежая порция юмора специально для наших читателей

Профессор внезапно возвращается домой из командировки и застает в постели свою жену вместе со своим коллегой.

- И что ты, как интеллигентный человек, можешь мне сказать?!

- Стучаться надо!

Анекдоты
Анекдоты

- Папа, я раньше думал, что у нас во дворе люди гадят. А это, оказывается, выгуливаемые собаки!

- Ты правильно думал, сынок! Это гадят люди, но через собачью задницу.

Анекдоты
Анекдоты

- Ты знаешь, я была такой дурой, когда вышла за тебя замуж!

- Дорогая, я тогда был так влюблен, что сразу этого не заметил.

Анекдоты
Анекдоты

- Милый, я хочу попробовать в эту ночь жесткий секс! Накажи меня!

- Хорошо, дорогая! Никакого секса! Ты наказана…

Анекдоты
Анекдоты

- Мань, а что твой так на тебя смотрит?

- Я его вчера оскорбила!

- А как?

- Сковородкой!

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты