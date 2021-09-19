Ты - не ты, когда грустишь: новая порция прикольных анекдотов
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Профессор внезапно возвращается домой из командировки и застает в постели свою жену вместе со своим коллегой.
- И что ты, как интеллигентный человек, можешь мне сказать?!
- Стучаться надо!
- Папа, я раньше думал, что у нас во дворе люди гадят. А это, оказывается, выгуливаемые собаки!
- Ты правильно думал, сынок! Это гадят люди, но через собачью задницу.
- Ты знаешь, я была такой дурой, когда вышла за тебя замуж!
- Дорогая, я тогда был так влюблен, что сразу этого не заметил.
- Милый, я хочу попробовать в эту ночь жесткий секс! Накажи меня!
- Хорошо, дорогая! Никакого секса! Ты наказана…
- Мань, а что твой так на тебя смотрит?
- Я его вчера оскорбила!
- А как?
- Сковородкой!