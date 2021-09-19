Укр

В приоритете только позитив: новенькие вечерние анекдоты

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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В приоритете только позитив: новенькие вечерние анекдоты Новость обновлена 19 сентября 2021, 17:30

Свежая вечерняя подборка анекдотов

На улице встречаются двое знакомых. У одного в руках телевизор.

- Ты куда несешь телевизор?

- На свалку.

- Зачем?

- Теща сказала, что если я выброшу телевизор, она руки на себя наложит.

Анекдоты
Анекдоты

- Представляешь, вчера я застал дома жену с каким-то французом!

- И что ты ему сказал?

- А что я мог сказать? Я в школе английский учил.

Анекдоты
Анекдоты

Меня очень насторожило появление этого дорожного знака — одностороннее движение при въезде на кладбище…

Анекдоты
Анекдоты

Я всецело за демократию и равенство, но иногда хочется, чтобы кто-нибудь утречком тихо вошел в спальню и так ласково: "Барин, кушать подано!".

Анекдоты
Анекдоты

Невеста:

- Дорогой, мой отец обанкротился!

Жених:

- Я всегда чувствовал, что этот человек разлучит нас!

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты