В приоритете только позитив: новенькие вечерние анекдоты
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На улице встречаются двое знакомых. У одного в руках телевизор.
- Ты куда несешь телевизор?
- На свалку.
- Зачем?
- Теща сказала, что если я выброшу телевизор, она руки на себя наложит.
- Представляешь, вчера я застал дома жену с каким-то французом!
- И что ты ему сказал?
- А что я мог сказать? Я в школе английский учил.
Меня очень насторожило появление этого дорожного знака — одностороннее движение при въезде на кладбище…
Я всецело за демократию и равенство, но иногда хочется, чтобы кто-нибудь утречком тихо вошел в спальню и так ласково: "Барин, кушать подано!".
Невеста:
- Дорогой, мой отец обанкротился!
Жених:
- Я всегда чувствовал, что этот человек разлучит нас!